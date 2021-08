Aktuell steigt der Inzidenzwert im Land, doch die Sieben-Tage-Inzidenz soll an Bedeutung verlieren

Baden-Württemberg hat sich die Landesregierung auf wichtige Punkte in der neuen Corona-Verordnung verständigt. Die VO" gilt seit Montag, 16.08.2021. Erst rund 24 Stunden vor dem Inkrafttreten veröffentlichte die Landesregierung ihre angekündigte neue Corona-Verordnung. Welche Corona-Regeln gelten laut neuer Verordnung aktuell in Baden-Württemberg? In

Geimpft, genesen, getestet: 3G-Regel gilt in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gilt die 3G-Regel. Das bedeutet, nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann voll und ganz am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Grundsätzlich gilt diese 3G-Regelung außerhalb des privaten Bereichs in Innenräumen.

Die neue Corona-Verordnung mit weitreichenden Lockerungen für geimpfte und vom Virus genesene Menschen tritt am Montagmorgen in Baden-Württemberg in Kraft. Wer zu einer dieser beiden Gruppen gehört, genießt unabhängig von lokalen oder regionalen Corona-Inzidenzen von Wochenbeginn an in vielen Bereichen wieder größere Freiheiten.

Hingegen müssen Ungeimpfte und Nicht-Genesene wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen, die jeweils nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Das gilt etwa für Besuche in:

Museen

Hotels

Fitnessstudios

bei Ausstellungen

beim Friseur

in Restaurants in Innenräumen

Corona-Testpflicht durch neue 3G-Regel in BW: Was gilt für Ungeimpfte?

3G-Regel ergibt sich für Menschen, die keine Impfung haben, die Pflicht, einen negativen Corona-Test nachzuweisen. Ein Antigen Schnelltest reicht in den meisten Bereichen – etwa in der Gastronomie – aus. Durch die Einführung derergibt sich für Menschen, die keine Impfung haben, die Pflicht, einennachzuweisen. Ein Antigen Schnelltest reicht in den meisten Bereichen – etwa in der– aus. Doch wo und wann genau brauchen Ungeimpfte jetzt einen Schnelltest?

Nach Stiko-Empfehlung: Spezielle Impfaktionen für Kinder in BW

Corona-Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren sind bereits seit Mai möglich. Nachdem die Ständige Impfkommission sie jetzt aber auch empfiehlt, dürfte die Nachfrage steigen. Für Kinder und Jugendliche gibt es in den Bundesländern verschiedene Impfangebote. Baden-Württemberg hatte schon im Juli Impfaktionen für Schüler und Eltern an mehreren Wochenenden im August in den Impfzentren angekündigt. Zudem soll es bis Ende September mehr als 200 Impfaktionen etwa in Baumärkten und Stadtteilen, aber auch in Schulen geben. Ob weitere spezielle Aktionen für 12- bis 17-Jährige nach dem Schulstart im September notwendig sind, wird laut Gesundheitsministerium geprüft.

Neue Corona-VO: Wo in Baden-Württemberg gilt die PCR-Testpflicht?

Für ungeimpfte und nicht genesene Gäste von Clubs und Diskotheken ist kein Antigen-Schnelltest ausreichend, sondern hier muss im Vorfeld sogar ein negativer PCR-Test gemacht werden, der beim Eintritt maximal 48 Stunden alt sein darf und vergleichsweise teuer ist.

Die Regierung von Baden-Württemberg hat sich darauf verständigt, dass nur für Clubs und Diskotheken ein PCR-Test verpflichtend sein soll. Diese Regelung wurde am Freitag, den 13.08., bekannt gemacht. „Vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit haben wir uns nun für diesen Weg entschieden“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha in Stuttgart. Zunächst hieß es, dass überall dort, wo in Innenräumen Abstand unmöglich ist - etwa auch bei Kulturveranstaltungen wie Konzerten - Ungeimpfte künftig einen PCR-Test vorweisen müssen.

Kostenpflichtige Corona-Tests: Wer bezahlt die Tests?

Der Antigen-Schnelltest sind noch bis zum 11. Oktober kostenlos, danach müssen alle die nicht geimpft oder genesen sind selbst dafür aufkommen. PCR-Tests ohne einen konkreten Verdacht auf das Corona-Virus müssen schon von Montag (16.08) an selbst bezahlt werden.

Ausnahme: Kostenlos bleiben die Tests für alle Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, oder keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt. Das betrifft vor allem Schwangere und Minderjährige. Das kostenlose Testangebot an allgemeinbildenden Schulen bleibt erhalten.

Inzidenz in BW: Bedeutung des Werts in neuer Corona-Verordnung?

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) gab es vergangenen Dienstag keine Verständigung auf gemeinsame, neue Parameter, die als Grundlage für neue Einschränkungen oder Lockerungen dienen könnten. Baden-Württemberg handelte am Tag darauf. Das Land vollzieht jetzt eine Kehrtwende im Kampf gegen die Pandemie. Schon vor dem Corona-Gipfel am 10.08.2021, hat Baden-Württemberg einen großen Einschnitt für die neue Corona-VO geplant: Die Sieben-Tage-Inzidenz als Richtwert wird aus der Verordnung gestrichen. Damit dürfen also ab Montag (16.08.) unabhängig von der Entwicklung der Infektionen alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet.

Neue Corona-VO in BW: Ist die Inzidenz noch wichtig?

Das Landesgesundheitsamt wird Prognosen in Bezug auf die Belastung des Gesundheitssystems abgeben. Dabei spielen folgende Kriterien eine Rolle:

Sieben-Tage-Inzidenz

Impfquote

Anzahl schwerer Corona-Krankheitsverläufe

Entsprechend behält sich die Landesregierung vor, je nach Gesamtlage zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Die Maßnahmen sollen mindestens alle vier Wochen geprüft werden.

Manne Lucha (Grüne) im Vorfeld. Selbstverständlich werde die Inzidenz auch weiterhin eine bedeutende Rolle für das politische Handeln spielen. „Allerdings richten wir künftig ein starkes Augenmerk auch auf andere Indikatoren wie die Belastung des Gesundheitswesens.“ „Baden-Württemberg prescht hier nicht etwa vor, wie vielfach behauptet, sondern setzt am kommenden Montag die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um“, betonte Gesundheitsminister(Grüne) im Vorfeld. Selbstverständlich werde dieauch weiterhin eine bedeutendefür das politische Handeln spielen. „Allerdings richten wir künftig ein starkes Augenmerk auch auf anderewie die Belastung des Gesundheitswesens.“

Maskenpflicht BW: Gilt in Baden-Württemberg noch Maskenpflicht?

Auch für Geimpfte und Genesene bleibt die Maskenpflicht in Baden-Württemberg erhalten. Sie gilt etwa im Nahverkehr, im Einzelhandel, in Hotels und bei den allermeisten nicht-privaten Veranstaltungen zumindest in geschlossenen Räumen.

Die neue Corona-Verordnung ändert auch die Regeln im Europa-Park

Der Europapark in Rust hat nach Kritik seine Regeln zum Infektionsschutz für Hotelgäste teilweise überarbeitet. Er passte am Donnerstag eine erst seit Montag geltende Kennzeichnung geimpfter, genesener und getesteter Besucher der Hotels rund um den Freizeitpark an. Um den Status der Gäste für Mitarbeiter auf möglichst unkomplizierte Weise kenntlich zu machen, hatten die Hotelgäste farbige Armbändchen erhalten, wie eine Sprecherin sagte. Dabei habe man Geimpfte oder Genesene sowie auf der anderen Seite ungeimpfte beziehungsweise getestete Besucher mit Bändern in verschiedenen Farben ausgestattet.

Auf diese Weise hätten Mitarbeiter leicht erkennen können, dass Hotelgäste eine der drei Bedingungen - geimpft, genesen oder getestet - erfüllten, fügte die Sprecherin hinzu. Kritiker hatten ihren Angaben zufolge moniert, durch die verschiedenen Farben lasse sich der Impfstatus erkennen, was datenschutzrechtlich problematisch sei. Der Europapark reagierte auf den Unmut und händigt seit Donnerstag Geimpften und Genesenen sowie Getesteten die Armbänder bei ihrer Ankunft in der gleichen Farbe aus. Diese wechselten aber täglich.

Es sei zu keiner Zeit das Anliegen gewesen, eine bestimmte Gruppen zu stigmatisieren, teilte die Sprecherin mit. «Es ging lediglich darum, eine möglichst praktische und überschaubare Lösung zu finden», fügte sie hinzu.

Mit Blick auf den Infektionsschutz in der Corona-Pandemie sorgen mittlerweile auch speziell geschulte Mitarbeiter im Europapark für die Einhaltung von Abständen und Maskenpflicht. Dem ging voraus, dass sich Besucher in der vergangenen Woche über hohe Auslastung und Gedränge in dem Vergnügungspark beschwert hatten.

Ein Sprecher sagte, es seien innerhalb der vergangenen Woche etwa hundert E-Mails mit Beschwerden eingegangen. Schätzungsweise hätten während dieser Zeit täglich aber etwa 24.000 Menschen den Park nordwestlich von Freiburg besucht. Die Vergnügungsstätte war aufgrund der Corona-Pandemie monatelang geschlossen und hatte erst im Mai wieder den Betrieb aufgenommen.

Veranstaltungen und Versammlungen in BW: Grenze für Besucherzahl

In Baden-Württemberg gelten mit der neuen Verordnung auch andere Bestimmungen bei Veranstaltungen. Fußballstadien und Kulturveranstaltungen im Freien wie etwa Festivals dürfen bis zu einer Personenzahl von 5000 unter Vollauslastung öffnen. Geht die Besucherzahl darüber hinaus, sollen die Plätze nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden - beziehungsweise mit maximal bis zu 25.000 Menschen.

Corona Verordnung BW: Private Feiern ohne Einschränkung

Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und private Partys unterliegen nach der neuen Verordnung keinen Einschränkungen mehr. Das bedeutet es gibt keine Begrenzung in der Gästezahl wie noch in der alten Verordnung.

Aktuelle Corona-Verordnung von Baden-Württemberg als PDF zum Download

kostenlos als PDF zum Download. Die neueste Version der „Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus“: Unter folgendem Link gibt es die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zum Download.

