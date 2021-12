neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg geben wird. Doch was genau sich ändern wird, war nicht bestätigt, denn die entsprechende VO des Landes war noch nicht veröffentlicht. Am Donnerstagabend (23.12.) war die 27.12.2021? Es war zwar bekannt, dass esingeben wird. Doch was genau sich ändern wird, war nicht bestätigt, denn die entsprechende VO des Landes war noch nicht veröffentlicht. Am Donnerstagabend (23.12.) war die neueste Version der Coronaverordnung BW dann schließlich online . Doch was steht darin und welche Corona-Regeln sind neu? Was gilt in Baden-Württemberg ab dem

Neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Die aktuellen Änderung der Coronaverordnung BW

Aktuell gibt es laut der neuesten Version der Coronaverordnung des Landes Änderungen bei der Maskenpflicht, den Kontaktbeschränkungen und bei Veranstaltungen sowie im Freizeitbereich. Die neuen Corona-Regeln in der Übersicht:

In BW kommt FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen – mit Ausnahmen

Alle Personen ab 18 Jahren sollen in der Alarmstufe II in Innenbereichen mit Maskenpflicht eine FFP2 oder vergleichbare Maske tragen. Dazu zählen:

KN95

N95

KF94

KF95

Ausnahme der neuen Maskenpflicht gibt es für Arbeits- und Betriebsstätten. Hier gilt weiter die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundes.Anpassung der Ausnahmen bei der 2G+ Regelung. Ausgenommen sind dann laut aktueller VO BW nur noch folgende Personen:

Personen, die vor nicht mehr als drei Monaten ihre vollständige Schutzimpfung abgeschlossen haben. Also die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von BioNtech/Pfizer oder Moderna sowie mit dem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder die Impfung mit dem Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson.

Genesene Personen, deren anschließende Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt.

Genesene Personen, deren Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate zurückliegt.

Personen, die Ihre Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben.

Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer Auffrischungsimpfung besteht – also Kinder und Jugendliche mit vollständigem Impfschutz bis einschließlich 17 Jahre und Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel.

Neue Kontaktbeschränkungen - was gilt für Treffen in BW?

In der Alarmstufe II darf bei Treffen, bei denen mindestens eine ungeimpfte Person teilnimmt, nur ein Haushalt mit jetzt zwei weiteren Personen zusammenkommen. Da das Alter bei den Ausnahmen herabgesetzt wurde, sollen damit besondere soziale Härten verhindert werden.

darf bei Treffen, bei denen mindestens eine ungeimpfte Person teilnimmt, nur ein Haushalt mit jetzt zwei weiteren Personen zusammenkommen. Da das Alter bei den Ausnahmen herabgesetzt wurde, sollen damit besondere soziale Härten verhindert werden. Nicht zur Personenzahl hinzu zählen aber nur noch Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahre (anstatt bislang bis 17 Jahre).

Kontaktbeschränkung für geimpfte und genesene Personen:

- maximal 10 Personen in Innenräumen

- maximal 50 Personen im Freien.

Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen

Auch im Bereich Veranstaltungen gibt es Neuerungen in der aktuellen Corona-VO BW. In der Alarmstufe II sind Veranstaltungen dann nur noch mit bis zu 50 Prozent Kapazität, aber maximal 500 Zuschauern bzw. Teilnehmenden vor Ort möglich. Das betrifft alle Sport-, Kultur-, Informations- und Vereinsveranstaltungen sowie Kongresse.

Auch Anlagen mit Aerosolbildung wie insbesondere Dampfbäder, Dampfsaunen und Warmlufträume müssen in der Alarmstufe II schließen.

In der Alarmstufe II gilt für gastronomische Betriebe und Vergnügungsstätten wie Spielhallen und Casinos eine Sperrstunde von 22:30 bis 5 Uhr. Eine Ausnahme gibt es in der Nacht von Silvester auf Neujahr, hier beginnt die Sperrstunde erst um 1 Uhr. Für private Treffen in gastronomischen Betrieben gelten die Regelungen der Kontaktbeschränkungen.

Corona-Regeln BW an Weihnachten - Was vor der neuen VO gilt