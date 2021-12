Kontaktbeschränkungen und ein Bayern gelten seit dem 15. Dezember aktuell Corona-Regeln zunächst bis zum 12. Januar. Nach dem spontanen Treffen der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister am Samstag wollen Bund und Länder am Dienstag (12.12.) über neue Corona-Maßnahmen beraten. Dabei stehen unter anderem neueund ein neuer Lockdown nach Weihnachten im Raum. Ingelten seit dem 15. Dezember aktuell Corona-Regeln zunächst bis zum 12. Januar.

Corona-Regeln an Weihnachten in Bayern ab 20. Dezember

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Treffen im privaten und öffentlichen Raum, bei denen Ungeimpfte und Nicht-Genesene teilnehmen, dürfen zusätzlich zu den im Haushalt lebenden Personen nur noch maximal zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt teilnehmen

lebenden Personen nur noch maximal zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt teilnehmen Geimpfte oder genesene Personen sowie Kinder bis 12 Jahre und 3 Monaten werden hierbei nicht miteingerechnet. Das gilt bis zum 19. Dezember

Ab dem 20. Dezember verschärft sich diese Regel:

In Haushalte , in denen eine ungeimpfte oder nicht genesene Person lebt, dürfen nur noch zwei weitere Personen eines anderen Haushalts dazukommen

, in denen eine ungeimpfte oder nicht genesene Person lebt, dürfen nur noch zwei weitere Personen eines anderen Haushalts dazukommen Dabei spielt es dann keine Rolle mehr, ob die weiteren Personen geimpft oder genesen sind. Kinder bis 12 Jahre und drei Monate werden dabei aber weiterhin nicht mitgerechnet

bis 12 Jahre und drei Monate werden dabei aber weiterhin nicht mitgerechnet Bei Treffen, an denen nur Geimpfte und Genese teilnehmen, gilt bei Feiern in Innenräumen ab dem 20. Dezember eine Obergrenze von 50 Personen (das gilt allerdings nicht in der Gastronomie) und im Außenbereich eine Obergrenze von 200 Personen

Corona-Regeln an Weihnachten 2021 in Bayern: Keine Testpflicht für Geboosterte

Wer in Bayern bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, braucht 15 Tage nach der Booster-Impfung keinen Testnachweis bei der 2G-Plus-Regelung

Ein Schild weist an einem Ladengeschäft in der Innenstadt auf die bestehende 2G-Regelung hin.

© Foto: Julia Cebella/DPA

Corona-Regeln an Weihnachten 2021 in Bayern: Lockerungen in der Gastronomie an Silvester

Gastronomie gilt in Bayern eigentlich eine Sperrstunde ab 22 Uhr - die wird allerdings für die Silvesternacht aufgehoben. An Silvester gelten in Bayern besondere Regeln. Zwischen dem 31. Dezember (15 Uhr) und dem 1. Januar (9 Uhr) sind an belebten Plätzen Menschenansammlungen über 10 Personen verboten. In dergilt in Bayern eigentlich eine Sperrstunde ab 22 Uhr - die wird allerdings für die Silvesternacht aufgehoben.

Corona-Regeln an Weihnachten 2021 in Bayern: Sind Gottesdienste an Weihnachten erlaubt?

Gottesdienste sind weiter nach den bisher geltenden Maßnahmen erlaubt. Auch an den Weihnachtsfeiertagen, an denen traditionell besonders viele Gläubige in die Kirche gehen.

So sind die Regeln für Gottesdienste an Heiligabend und Weihnachten. (Symbolbild)

© Foto: Peter Gercke/DPA

Corona-Gipfel: Kommt der Lockdown für alle nach Weihnachten?

Kurzfristig haben Bund und Länder für Dienstag (21. Dezember) einen neuen Corona-Gipfel angesetzt. Drohen nun bald neue strenge Beschränkungen für alle, kommt es zu einem erneuten Lockdown? Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen brachte bereits einen Lockdown nach den Feiertagen ins Spiel: „Wir müssen mit unseren Maßnahmen vor die Omikron-Welle kommen. Unser heutiges Handeln bestimmt die morgige Pandemie-Lage. Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar.“

Es ist gut, dass sich morgen Bund & Länder beraten. Bundestag & Bundesrat müssen ggf erneut zusammentreten, um zusätzliche Maßnahmen zu beschliessen. Für Weihnachten gilt zudem der dringende Appell, getestet im kleinen Familienkreis zu feiern (3/3). https://t.co/eZIrDeqYeB — Janosch Dahmen (@janoschdahmen) December 20, 2021

Bei den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag soll es um vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur gehen - aber auch um weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zum Schutz des Gesundheitssystems vor einer drohenden Überlastung infolge der Omikron-Welle. Das teilten nach der Absprache von Scholz und Wüst beide Seiten mit.