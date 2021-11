Die Corona-Zahlen in Bayern steigen dramatisch an

Ministerpräsident Söder denkt laut über einen Lockdown für Umgeimpfte nach

Im Nachbarland Österreich wird es einen Lockdown für alle geben



„Die aktuelle Lage ist so dramatisch, wie sie noch nie in der gesamten Pandemie-Zeit in Bayern war", sagte der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, heute, am Freitag, 19.11.2021. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von aktuell 625,3 liegt Bayern auf dem ersten Platz im Inzidenzen-Vergleich der Bundesländer (Freitag, 19.11.). Nach der gestrigen Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag und der Ministerpräsidentenkonferenz will die Koalition in München heute über schärfere Corona-Maßnahmen im Freistaat beraten. Ministerpräsident Markus Söder sprach bereits von einem „De-facto-Lockdown für Ungeimpfte". Es brauche laut Söder einen „Wellenbrecher".

Auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält umfassende Lockdown-Maßnahmen wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in Bayern für möglich. „Ich will im Moment überhaupt nichts ausschließen in der Frage, wie wir jetzt Maßnahmen diskutieren“, sagte er am heute Morgen im Radiosender Bayern2. Einen Lockdown für Geimpfte hält er allerdings für nicht möglich.

Neue Corona Regeln in Bayern: Auf die MPK könnte der Lockdown folgen

Die bayerische Landesregierung aus CSU und Freien Wählern will heute eine deutliche Verschärfung der Corona-Regeln beschließen. Der CSU-Ministerpräsident Markus Söder kündigte im Anschluss an die gestrige Ministerpräsidentenkonferenz zwischen Bund und Ländern bereits drastische Einschnitte insbesondere für Ungeimpfte in Bayern an. Auch Kontaktbeschränkungen würden als Instrument der neuen Anti-Corona-Strategie in Betracht gezogen werden. „Es handelt sich natürlich um einen De-facto-Lockdown für Ungeimpfte", kündigte Söder an. Weitere Details nannte er bis dato nicht. Bayern werde aber alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen – sowohl nach der bisherigen als auch nach der neuen Rechtslage, also auf Basis des neuen Infektionsschutzgesetzes. Denn dieses bietet es den Bundesländern nun an, auf seiner Grundlage neue Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu geben.

Neue Corona Regeln in Bayern: Das sagt Söder über einen Lockdown für Geimpfte im Freistaat

Lockdown-Maßnahmen auch für Geimpfte wären nach der alten Rechtsgrundlage für eine Übergangszeit noch möglich - diese hält Söder nach eigenen Worten allerdings für rechtlich schwierig. „Eine komplette Einschränkung beispielsweise für Geimpfte wäre unter den gegenwärtigen Umständen kaum vorstellbar und verfassungsgemäß.“

Söder sprach am Donnerstag auch über personelle Obergrenzen in bestimmten Bereich und auch über „Absagen". Weiter äußerte sich der bayerische Ministerpräsidenten vor dem Zusammenkommen der Koalitionspartner heute allerdings nicht. Aber, so Söder, der Grundsatz sei klar: „Verschärfen, und zwar grundlegend. Kontakte reduzieren, sowohl bei Veranstaltungen als auch in anderen Bereichen", erklärte er. „Wir tun das, was wir tun müssen." Auch um das Thema Boosterimpfungen solle es laut Söder am heutigen Nachmittag gehen.

Lockdown, Kontaktbeschränkungen? Bayerische Krankenhausgesellschaft dafür

„Die Infektionszahlen müssen runter, um die planbaren Behandlungen, die wir jetzt verschieben, durchführen zu können", forderte der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen in einem Interview mit der „Augsburger Allegemeinen“ (Freitagausgabe). „Wir brauchen deutliche Kontaktvermeidung“, so Engehausen. „Ob man das Lockdown oder anders nennt, ist für uns Kliniken zweitrangig. Auch der bayerische Ethikrat hat die Corona-Politik der Staatsregierung in München hart kritisiert. Der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Armin Nassehi, wirft der bayerischen Regierung und der Politik im Bund vor, in den Sommermonaten nicht konsequent genug gehandelt zu haben, heißt es in der „Süddeutschen Zeitung“.

MPK und neues Infektionsschutzgesetz gestern: Anti-Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern

Aufgrund der steil steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen und den vielerorts vollen Intensivstationen trafen sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten gestern, am Donnerstag, 18.11., gemeinsam mit dem Bund um Angela Merkel zum ersten Corona-Gipfel seit März 2021. Lockdown, 2G-Regel und Homeoffice-Pflicht : Was auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossen wurde, lest ihr hier:

Ausgangsbeschränkungen, pauschale Geschäfts- oder Schulschließungen sowie Reiseverbote sind in den Beschlüssen nicht mehr vorgesehen. Ordnen die Länder jetzt noch solche Maßnahmen kann, könnten sie aber bis zum 15. Dezember gelten. Ein Lockdown ist also nach wie vor möglich. „Wir werden prüfen, was nach dem neuen Recht alles möglich ist. Wir werden überlegen, was nach dem alten Recht insbesondere bis zum 15.12. möglich ist“, erklärte Söder am Donnerstag. Alles, was man am Freitag beschließe, müsse ganz bewusst den nächsten drei Wochen dienen, um die Zahlen zu senken und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Neue Corona-Regeln Bayern: Landtag könnte am Dienstag Kabinettsbeschluss diskutieren

Ministerpräsident Markus Söder kündigte für Anfang nächster Woche eine Beteiligung des Landtags in München an - das passiere vermutlich in der Plenarsitzung am kommenden Dienstagnachmittag. Am Vormittag des 23.11. könnte ein endgültiger Kabinettsbeschluss vorliegen. Dieser würde dann in den Landtag eingebracht werden.

Corona Regel Bayern aktuell: Das galt bisher

Was gilt bisher in Bayern? Seit Dienstag, 16.11. gelten neue Regeln, da die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht. Das hatte folgende Auswirkungen:

Maskenpflicht, wenn der 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden kann

3G am Arbeitsplatz und bei zehn oder mehr Beschäftigten regelmäßig Tests bei Kontakt mit anderen Personen

2G für Gastronomie

3G+ für körpernahe Dienstleistungen wie Friseurbesuch

2G ausgeweitet auf Veranstaltungen, Kultur und Sportveranstaltungen.

Was noch gilt, lest ihr im folgenden Artikel:

