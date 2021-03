Auf dem nächsten Corona-Gipfel am 03.03.2021 wird über den Lockdown entschieden

Kommen Lockerungen oder eine Verlängerung des Lockdowns bis Ostern?

Bereits ab 1. März sind Friseure, Nagelstudios, Kosmetikstudios, Gärtnereien und Baumärkte in Bayern geöffnet

Kommen weitere Lockerungen bei den Corona-Regeln in Bayern?

Markus Söder mahnt vor den Bund-Länder-Beratungen zur Vorsicht bei möglichen Lockerungen der Corona-Beschränkungen. „Wir wollen schrittweise öffnen, aber mit Vernunft und Vorsicht. Wir dürfen angesichts der Mutation keinen Blindflug starten", sagte Söder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). „Die Politik darf jetzt nicht die Nerven verlieren. Öffnen ja, aber klug und umsichtig", betonte der CSU-Chef.

In Bayern könnte es Lockdown-Lockerungen in folgenden Bereichen geben:

Treffen

Schule und Kita

Handel und Geschäfte

Gastronomie

Lockdown-Ende in Bayern: Kommen weitere Lockerungen der Corona-Regeln?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht Spielraum für vorsichtige Öffnungen im Lockdown. „Wo der Inzidenzwert niedrig ist, sind mehr Kontakte verantwortbar - zum Beispiel, dass sich bei einem Wert unter 35 wieder zwei Haushalte treffen können“, sagte der CSU-Chef der Mediengruppe „Straubinger Tagblatt“/„Landshuter Zeitung“ und der „Münchner Abendzeitung“ (Samstag).

Für Einzelhandel, Gastronomie und Kultur solle es Perspektiven geben, meinte Söder im Gespräch mit den Zeitungen. Mit Schnelltests seien weitere Lockerungen möglich. Die Tests sollen vor allem an Schulen und Kitas zum Einsatz kommen.

Wird der Lockdown bis Ostern verlängert - was gilt in Bayern?

strenge Kontaktbeschränkungen in Kraft und große Teile des Handels und die Gastronomie geschlossen. Am Montag 01.03.2021 sind erste Details einer Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen durchgesickert. Zum 1. März hatte der bisher für seine zurückhaltende Strategie in der Pandemie bekannte bayerische Ministerpräsident die Corona-Regeln gelockert. Doch noch immer sindin Kraft und große Teile des Handels und die Gastronomie geschlossen. Am Montag 01.03.2021 sind erste Details einerfür dasdurchgesickert. Demnach könnte der Lockdown bis Ende März, also kurz vor Ostern, verlängert werden.

Friseur, Nagelstudio, Baumarkt, und Co. - Das gilt seit 01.03.2021 in Bayern

Lange galt der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht nur als zurückhaltend bei Lockerungen der Corona-Regeln, sondern als Verfechter strikter Verordnungen. Dennoch öffnete Bayern am 1. März zahlreiche Bereiche:

Friseure

Baumärkte und Blumen-Geschäfte

Nagelstudios und Kosmetikstudios

Musikschulen im Einzelunterricht

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dürfte sich über die Öffnung der Friseure freuen.

© Foto: Andersen,Kneffel/DPA

Öffnung von Möbelhäusern und Geschäften: Weitere Lockerungen im Handel?

Nach der teilweise Öffnung des Handels fordern nun immer mehr Einzelhändler auch andere Bereiche zu öffnen. Ein Vorschlag für eine mögliche Öffnungsstrategie kommt dabei aus Baden-Württemberg. Für den nach wie vor weitgehend geschlossenen Einzelhandel schlägt Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut die Einführung einer Click&Meet-Strategie - also für das Einkaufen nach Terminvergabe - vor.

Lockerungen der Kontaktbeschränkungen: Wie viele Personen und Haushalte dürfen sich in Bayern treffen?

Private Treffen sind nur im Kreis des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Dazugehörende Kinder bis einschließlich drei Jahren sind von davon ausgenommen. Ob es eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen geben wird, ist vor dem Corona-Gipfel am 03.03.2021 noch unklar.

Ausgangssperre Bayern Regeln: Hier gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung

Trotz einiger Lockerungen gilt in den bayrischen Corona-Hotpots weiter eine nächtliche Ausgangssperre. Überschreitet der Inzidenzwert in einem Kreis an nur einem Tag den Wert 100, darf man das Haus zwischen 22 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Das sind:

Medizinische Behandlungen

Arbeit

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

Betreuung von Pflegebedürftigen oder Minderjährigen

Begleitung Sterbender

Versorgung von Tieren (z.B. auch Gassi gehen)

ähnliche gewichtige Gründe

Corona-Lockdown in Bayern: Lockerung für Geschäfte, Restaurants und Kultur durch Schnelltests?

Landeschef Söder sagte im Gespräch mit der Mediengruppe „Straubinger Tagblatt“/„Landshuter Zeitung“ und der „Münchner Abendzeitung“, dass es für

Einzelhandel,

Gastronomie und

Kultur

Corona Schule Bayern: Mehr Präsenzunterricht im Freistaat

bayerischen Grundschulen wieder Präsenzunterricht. Auch die Abschlussklassen konnten zum Teil wieder in die Schulen zurückkehren Wie es für die anderen Schüler weiter geht, entscheidet sich auf dem Bund-Länder-Treffen am 3. März. Seit Februar gibt es anwieder Präsenzunterricht. Auch diekonnten zum Teil wieder in die Schulen zurückkehren Wie es für die anderen Schüler weiter geht, entscheidet sich auf dem Bund-Länder-Treffen am 3. März. Sicherheit bei der Öffnung von Schulen sollen Schnelltests für Kinder und Lehrkräfte bieten.

Aktuelle Corona-Regeln Bayern: Das gilt bisher laut Verordnung im Freistaat

Kontaktbeschränkungen: Treffen nur mit maximal einer Person aus einem fremden Haushalt

Ausgangssperre: Nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Hotspots mit Inzidenz über 100

Handel: Geschäfte sind weitgehend geschlossen. Ausnahmen gibt es für Blumenläden, Gartenmärkte und Baumärkte. Click and Collect ist möglich

Maskenpflicht: Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske

Friseure, Kosmetiksalons und Nagelstudios sind seit 1. März wieder geöffnet

Veranstaltungen sind weiter verboten

Alle Informationen, Fragen und Antworten zu den aktuellen Corona-Regeln hat die bayrische Landesregierung in einem FAQ zusammengefasst.

