Seit einigen Tagen gelten in Bayern nochmals deutlich strengere Corona-Regeln, insbesondere für Ungeimpfte. In extreme Hotspots muss das öffentliche Leben dagegen ganz grundsätzlich heruntergefahren werden. Welche Maßnahmen gelten nun in Bayern? Die Infos in der Kurz-Übersicht:

Es kommt unter anderem ein faktischer Lockdown für Ungeimpfte.

Auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sind beschlossen.

Eine Sperrstunde ab 22 Uhr in der Gastronomie soll für alle gelten – ob geimpft oder nicht.

Diverse Bereiche des öffentlichen Lebens sollen komplett schließen.

Auch an Schulen und Kitas gibt es Änderungen hinsichtlich Tests und Maskenpflicht.

Die Regeln im Detail im Folgenden in der Übersicht:

Neue Corona-Regeln Bayern: Maßnahmen gelten vorerst bis 15. Dezember 2021

Seit Mittwoch, 24.11.21, gibt es einen sogenannten Lockdown light. Das heißt:

Clubs, Bars, Diskotheken und Nachtgastronomie werden geschlossen.

Sperrstunde in der Gastronomie in Bayern ab 22 Uhr: Diese gilt für alle, also unabhängig, ob geimpft oder nicht.

Alle Jahresmärkte und Weihnachtsmärkte werden abgesagt.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden dabei ebenso wie Geimpfte nicht mit eingerechnet.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden dabei ebenso wie Geimpfte nicht mit eingerechnet. 2G und 2G+ wird verschärft: Kultur- und Sportveranstaltungen werden nur noch mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern und 2G-plus-Regel erlaubt.

Ausweitung der 2G und 2G+ Regel: Sie gilt nun auch beim Friseur, in Hochschulen oder Volkshochschulen.

Harte Notbremse für Hotspots (Inzidenz über 1000): Alles wird geschlossen, also Gastronomie, Kinos, etc. Ausnahme: Schulen und Kitas, Handel (allerdings Kundschaftsbeschränkung: pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde in dem Laden befinden), Alten- und Pflegeheime (hier gilt aber eine Testpflicht vor dem Betreten)

Wiederbelebung aller Impfzentren: Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Hausärzte sollen so viel wie möglich zu impfen, so Söder. Folglich sollen die Anstrengungen bei den Impfungen erhöht werden.

2G-Regel gilt in Bayern im Fitnessstudio, an Hochschulen, beim Friseur und Co.

Zudem gilt dann quasi flächendeckend die 2G-Regel: Auch zu Friseuren, Hochschulen, Musik-, Fahr- und Volkshochschulen sowie Bibliotheken haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang. In vielen Bereichen gilt sogar künftig 2G plus: Zugang also nur für Geimpfte und Genesene, aber auch nur mit einem zusätzlichen negativen Schnelltest. Dies gilt etwa für Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und Tagungen sowie Freizeiteinrichtungen aller Art, etwa Zoos, Bäder und Seilbahnen.

Hotspot-Regeln in Bayern – Lockdown light ab einer Inzidenz von 1000

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 gelten dann noch drastischere Einschränkungen: Die Gastronomie, Hotels, Sport- und Kulturstätten müssen schließen, Freizeit-, Sport- und Kulturevents aller Art werden untersagt. Anders als zunächst geplant dürfen aber Friseure nun doch offen bleiben.

Corona-Regeln Bayern: Noch keine Schulschließungen

Schulen und Kitas bleiben bayernweit geöffnet. Gleiches gilt für den Handel – dort gelten aber folgende Beschränkungen: eine Person auf 10 Quadratmeter und in 1000er-Hotspots eine Person auf 20 Quadratmeter. 2G oder gar 2G plus gelten im Handel allerdings auch weiterhin nicht. Neu ist eine Kulanzfrist für Zwölfjährige: Kinder sollen künftig bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Sie dürfen nun also drei Monate länger automatisch Freizeiteinrichtungen und ähnliches besuchen, wenn sie noch nicht gegen Corona geimpft oder genesen sind.

Hintergrund des Kabinettsbeschlusses ist, dass sich Kinder unter zwölf noch nicht gegen Corona impfen lassen können, weil es für sie bis jetzt noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Und bis zu einem vollständigen Impfschutz dauert es nach dem zwölften Geburtstag mindestens einige Wochen. Nach bisheriger Rechtslage drohte den betroffenen Kindern aber direkt ab dem zwölften Geburtstag die 2G-Regel - also der Ausschluss von Freizeitaktivitäten diverser Art.

Markus Söder besucht die Corona-Hotspots in Bayern

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der dramatischen Lage in niederbayerischen Kliniken Kommunalpolitiker und Vertreter von Krankenhäusern zum Gespräch getroffen. Einmal mehr sprach er sich für ein höheres Tempo bei Auffrischungsimpfungen sowie für eine baldige allgemeine Impfpflicht aus. Zudem müssten die Kliniken bei der Bürokratie entlastet werden, sagte er in Neuburg am Inn (Landkreis Passau). „Unsinnige und überflüssige Dokumentationspflichten, die den medizinischen Betrieb lähmen und zusätzliche Arbeit bedeuten, müssen ausgesetzt werden“, sagte Söder. „Prüfungen müssen einfach mal zwei Monate verschoben werden.“ In weiten Teilen Niederbayerns sind die Corona-Infektionszahlen seit Wochen enorm hoch und die Kapazitäten vieler Krankenhäuser weitgehend ausgeschöpft. Weiter forderte Söder schnelle Klarheit in Berlin beim Übergang vom bisherigen zum neuen Gesundheitsminister. Das dürfe nicht zehn Tage dauern, sagte er. „Wir haben keine zehn Minuten Zeit.“ Das Coronavirus bezeichnete er als „die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Wird Feuerwerk an Silvester verboten?

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König fordert angesichts der dramatischen Lage in den Krankenhäusern wegen Corona Feuerwerksverbote für Silvester. Dafür brauche es allerdings eine verlässliche Rechtsgrundlage, die Bund und Länder für die Kommunen schaffen müssten, teilte der CSU-Politiker am Donnerstag mit.

Impfpflicht in Bayern: Söder und Freie Wähler befeuern Debatte

Plant die Bundesregierung eine Corona-Impfpflicht? – Der aktuelle Stand. Österreich hat es beschlossen, folgt Deutschland? Die Stimmen, die nach einer Impfpflicht auch in der Bundesrepublik rufen, werden jedenfalls lauter – auch und vor allem aus Bayern.

Bayern bereitet sich auf Impfungen für Kinder ab fünf Jahren vor

Bayern bereitet sich gemeinsam mit der Ärzteschaft und den Impfzentren auf die Impfung von Kindern ab fünf Jahren vor. Darauf wies Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Mittwochabend in Berlin hin. Der CSU-Politiker teilte mit: „Wir sind hier in enger Absprache mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die uns dabei unterstützen werden.“ Er halte es „für eine positive und wichtige Entwicklung, wenn der Impfstoff künftig auch für Kinder unter 12 Jahren eingesetzt werden könnte.“ Die Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder ab fünf Jahren durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird noch diese Woche erwartet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) will ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder in dieser Altersgruppe vor Jahresende abgeben.

Neue Corona Maßnahmen: Stadien in Bayern nur noch bis 25 Prozent ausgelastet

Auch der Bereich Sport und damit auch der Fußball ist in Bayern von den zukünftigen Corona-Regeln betroffen: Sportveranstaltungen dürfen nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern und mit einer Testpflicht auch für Geimpfte. Heißt: In Stadien wie die Allianz-Arena werden nur noch 25 Prozent an Fußballfans eingelassen.

Dieselbe Regel gilt auch für Kulturveranstaltungen. Auch hier soll bald gelten: eine Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern und eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene.

Corona-Regeln Bayern aktuell: Ab wann gelten die neuen Maßnahmen?

Die Beschlüsse des Kabinetts sind am Dienstag, 23.11.21, in den Landtag eingebracht und dort beschlossen worden. Sie gelten seit Mittwoch, 24. November und bis zum 15. Dezember.

Booster-Impfungen in Bayern: Alle Infos zu Termin, Anmeldung und Impfzentrum

Lockdown in Österreich für alle – Impfpflicht ab Februar 2022

Die Corona-Zahlen in Österreich erreichen immer neue Rekordwerte. Jetzt wurden aktuelle Maßnahmen beschlossen: Ab Montag (22.11.) gilt in Österreich ein bundesweiter Lockdown für alle. Dazu hat sich die Bundesregierung mit den neun Bundesländern geeinigt. Der Lockdown ist unabhängig vom Impfstatus und soll laut Bundeskanzler Alexander Schallenberg maximal 20 Tage dauern. Außerdem wurde eine bundesweite Impfpflicht für alle beschlossen - diese soll ab dem 1. Februar 2022 gelten.