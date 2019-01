Erfurt Matthias Schweighöfer: Vom Konzert ins Krankenhaus

Erfurt / dpa/swp

Aus gesundheitlichen Gründen musste Matthias Schweighöfer ein Konzert mit seiner Tour „Lachen Weinen Tanzen“ frühzeitig abbrechen. Hier erfahrt ihr den Grund:

Der Schauspieler, Regisseur und Sänger Matthias Schweighöfer hat ein Konzert in Erfurt unter Schmerzen abgebrochen. Der 37-Jährige klemmte sich bei dem Auftritt am Dienstagabend (22. Januar 2019) vermutlich einen Halswirbelnerv ein, wie ein Sprecher der Messe Erfurt GmbH am Mittwoch sagte. Zunächst hatten die „Bild“-Zeitung und andere Medien über den Vorfall berichtet. Gegen 22 Uhr brach Schweighöfer das Konzert ab. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Schlagzeuger der Band verließ der 37-Jährige die Bühne.

Ein Crew-Mitglied verkündetet anschließend: „Ich habe eine echte sch***-Nachricht für euch. Es tut mir leid, aber Matthias wird nicht mehr auf die Bühne kommen. Er hat sich einen Halswirbel eingeklemmt und sieht doppelt und kann sich kaum bewegen. Wir bitten um Verständnis und weitere Infos gibt es vom Veranstalter.“

Konzert wird abgebrochen

Der Sänger musste die Bühne auf dem Messegelände in der thüringischen Landeshauptstadt vorzeitig verlassen, so der Messesprecher. Ob das Konzert nachgeholt wird, stand am Mittwoch noch nicht fest. Schweighöfer ist derzeit auf seiner Tour „Lachen, Weinen, Tanzen“ unterwegs.

