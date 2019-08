Skizirkus und kein Ende? Ein Investor plant am markanten Berg des Allgäus, dem Grünten, eine Freizeit-Erlebniswelt. Doch gegen das Millionenprojekt regt sich Protest. Die Attraktion der neuen „Bergwelt“ am Nordhang des Grünten soll eine Weltneuheit sein: Rollglider. Man sitzt in einer Gurthose, hängt am Seil unter Metallschienen und kurvt am Waldrand entlang drei Kilometer den Hang hinab. Zwei Strecken, eine schnelle und eine langsame, sind geplant. Spitz...