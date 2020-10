Jahrestagung der Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze in der Antarktis (CCAMLR) will sich die Bundesregierung ab Dienstag (27.10.2020) erneut für die Einrichtung des bis heute weltgrößten Meeresschutzgebiets im Weddellmeer einsetzen. Die Europäische Union hatte den von Deutschland ausgearbeiteten Antrag bereits 2016 bei der Kommission eingereicht - bisher ohne Erfolg. Anfang Oktober hatte sich der Bundestag einstimmig für das Meeresschutzgebiet ausgesprochen.Um das Schutzgebiet wird seit Jahren gerungen, blockiert wird das Vorhaben vor allem von China und Russland. Die Konferenz, die wegen der Bei der(CCAMLR) will sich dieab Dienstag (27.10.2020) erneut für die Einrichtung des bis heute weltgrößtenimeinsetzen. Diehatte den vonausgearbeiteten Antrag bereits 2016 bei der Kommission eingereicht - bisher ohne Erfolg. Anfang Oktober hatte sich der Bundestag einstimmig für das Meeresschutzgebiet ausgesprochen.Um das Schutzgebiet wird seit Jahren gerungen, blockiert wird das Vorhaben vor allem von. Die Konferenz, die wegen der Corona -Pandemie in diesem Jahr nur virtuell und verkürzt stattfindet, dauert bis Freitag.

Das im Nordwesten der Antarktis gelegene Weddellmeer gilt als besonders artenreich und als eine der letzten fast unberührten Regionen der Antarktis, in der das natürliche Gleichgewicht bisher kaum von menschlichen Aktivitäten beeinflusst wird. Jedoch ist laut eines Sprechers des Bundesumweltministeriums wegen des eingeschränkten Formats des Treffens kaum zu erwarten, dass der Vorstoß große Fortschritte machen wird.

Das „Übereinkommen über die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis“ mit Sitz in Hobart in Australien wurde 1980 ins Leben gerufen. Der wichtigste Beitrag der Konferenz ist die Ausweisung von Meeresschutzgebieten in der Antarktis.