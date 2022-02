Russland ist am 24.2.2022 in die Ukraine einmarschiert. Es ist der Höhepunkt im seit Jahren andauernden Ukraine-Konflikt. Als wichtiges europäisches Sicherheitsorgan berät die Nato von Beginn an in der Lösung dieses Konflikts.

Was ist die Nato ?

? Welche Staaten sind Mitglied ?

? Was sind ihre Aufgaben ?

? Welche Rolle spielt die Nato im Russland-Ukraine-Konflikt ?

? Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Gründung, Standort, Mitgliedstaaten – Die wichtigsten Infos zur Nato im Überblick

Organisation : NATO (North Atlantic Treaty Organization)

: NATO (North Atlantic Treaty Organization) Gründung : 04. April 1949

: 04. April 1949 Hauptquartier : Brüssel (Belgien)

: Brüssel (Belgien) Generalsekretär : Jens Stoltenberg (Norwegen)

: Jens Stoltenberg (Norwegen) Mitgliedstaaten : 30

: 30 Gesamttruppenstärke : etwa 3,46 Millionen (Stand 2021)

: etwa 3,46 Millionen (Stand 2021) Reservisten: etwa 2,11 Millionen (Stand 2021)

Europäische und nordamerikanische Sicherheit – Wofür steht die Nato?

Nato steht für „North Atlantic Treaty Organization“ (Nordatlantische Vertragsorganisation) und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA und Westeuropa zum Schutz weiterer Bedrohungen geschlossen.

sicherheitspolitische Bündnis der Welt und garantiert Europas und Nordamerikas Schutz. Laut der Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten. Die Nato ist das wichtigsteder Welt und garantiert Europas und Nordamerikas Schutz. Laut der Webseite der Bundesregierung steht die Nato für gemeinsame Sicherheit und Verteidigung, für gemeinsame Operationen, für die internationale Kooperation mit Partnern und für gelebten Multilateralismus. Sie versteht sich alsfreier demokratischer Staaten.

Der Nordatlantikvertrag – Die Gründung der Nato

Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schlossen sich Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg für ein Bündnis der Zusammenarbeit und Selbstverteidigung zusammen. 1948 wurde es mit dem Brüsseler Pakt verabschiedet. Parallel kam es zu einem Abkommen der beteiligten westeuropäischen Länder mit den USA, dem Nordatlantikvertrag. Der Vertrag verpflichtet die Mitgliedstaaten zu militärischer Hilfe im Falle einer Bedrohung.

Von 12 auf 30 Mitgliedstaaten – Diese Länder sind in der Nato

Am 04. April 1949 wurde der Nordatlantikvertrag unterschrieben. Anfänglich waren zwölf Staaten in dem Bündnis vertreten: Belgien, Dänemark (mit Grönland), Frankreich, Vereinigtes Königreich (mit Malta), Island, Italien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal und USA.

Inzwischen umfasst die Nato 30 Mitglieder. Neben den zwölf Gründungsstaaten sind folgende Länder vertreten:

Griechenland (seit 1952)

Türkei (seit 1952)

Deutschland (seit 1955)

Spanien (seit 1982)

Polen (seit 1999)

Tschechien (seit 1999)

Ungarn (seit 1999)

Bulgarien (seit 2004)

Estland (seit 2004)

Lettland (seit 2004)

Litauen (seit 2004)

Rumänien (seit 2004)

Slowakei (seit 2004)

Slowenien (seit 2004)

Albanien (seit 2009)

Kroatien (seit 2009)

Montenegro (seit 2017)

Nordmazedonien (seit 2020)

30 Staaten gehören aktuell der NATO an. Russland, Belarus und die Ukraine gehören nicht dazu.

© Foto: dpa-infografik GmbH

40 Drittstaaten arbeiten in Politik- und Sicherheitsfragen mit der Nato zusammen. Diese Staaten streben einen Dialog und eine praktische Zusammenarbeit mit der Nato an und viele von ihnen tragen zu Nato-geführten Operationen und Einsätzen bei. Die Nato kooperiert außerdem mit vielen internationalen Organisationen.

Sicherheit und kollektive Verteidigung – Das sind die Aufgaben der Nato

Die Ziele, die 1949 mit dem Nordatlantikvertrag festgelegt wurden, gelten auch heute noch. Welche Aufgaben hat die Nato?

Politische und Militärische Zusammenarbeit

Zweck der Nato ist es, mit politischen und militärischen Mitteln die Freiheit und Sicherheit der Mitglieder zu garantieren.

Politisch : Die Mitgliedstaaten beraten sich und kooperieren miteinander in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen. Dadurch sollen Probleme gelöst, Vertrauen geschaffen und langfristige Konflikte vermieden werden.

: Die Mitgliedstaaten beraten sich und kooperieren miteinander in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen. Dadurch sollen Probleme gelöst, Vertrauen geschaffen und langfristige Konflikte vermieden werden. Militärisch: Oberstes Ziel der Nato ist eine friedliche Lösung von Konflikten. Sobald diplomatische Anstrengungen scheitern, kann die Nato auch militärisch für Sicherheit sorgen. Die Militärstrategie der Nato beruht auf dem Gedanken einen Angreifer abzuschrecken.

Kollektive Selbstverteidigung

Das Prinzip der kollektiven Selbstverteidigung bedeutet, dass ein Angriff auf ein Nato-Mitglied als Angriff auf alle angesehen wird. Das in Artikel 5 des Washingtoner Vertrag festgelegte Prinzip wurde bisher einmal angewendet: Bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA.

Welche Aufgabe hat der Nato-Generalsekretär?

Der Generalsekretär ist der Vorsitzende des Nordatlantikrates und vertritt die Nato in der Öffentlichkeit. Er erleichtert die Entscheidungsfindung, steuert Diskussionen und gewährleistet die Umsetzung beschlossener Entscheidungen. Der Generalsekretär wird für vier Jahre von den Mitgliedstaaten gewählt, kann am Ende seiner Amtszeit aber darum gebeten werden sein Amt weiter auszuüben.

Seit 2014 ist der Norweger Jens Stoltenberg Generalsekretär der Nato. Bisher einziger deutscher Amtsinhaber war Manfred Wörner von 1988 bis 1994.

Nato-Mitglied Deutschland

Wirtschaftsmacht und wurde 1955 als Nato-Mitglied aufgenommen. Die Bundesregierung betont auf seiner Kalten Krieg und werde sich auch in Zukunft an Militäreinsätzen, die der Sicherheit in Europa dienen, beteiligen. Aufgrund der westlichen Orientierung der Besatzungsmächte USA, Großbritannien und Frankreich entwickelte sich die Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg zu einer westlichenund wurde 1955 alsaufgenommen. Die Bundesregierung betont auf seiner Webseite , dass die Nato für die Sicherheit des Landes wichtig ist. Deutschland übernahm in der Vergangenheit wichtige Aufgaben imund werde sich auch in Zukunft an, die der Sicherheit in Europa dienen, beteiligen.

Weiter heißt es auf der Webseite: „Deutschland will die Nato stark halten, sich für die Einheit des Bündnisses einsetzen und muss deswegen in die Bereitschaft seiner Streitkräfte investieren. Deutschland beteiligt sich finanziell an der Ausstattung der Nato, dem gemeinsamen Nato-Haushalt, und mit Soldatinnen und Soldaten sowie Material an gemeinsamen Auslandseinsätzen.“

Die Nato-Osterweiterung

Mit der Nato-Ostererweiterung wird der Beitritt der Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts und von Nachfolgestaaten Jugoslawiens bezeichnet. Mitgliedstaaten des Paktes waren Albanien, Bulgarien, DDR, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei und Ungarn. Seit 1999 traten Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Albanien, Kroatien, Montenegro und Nordmazedonien der Nato bei. Auch die Ukraine hat Bestrebungen, Russland lehnte dies jedoch ab. Die westeuropäischen Staaten lehnen Verhandlungen ab, wogegen die osteuropäischen Nato-Staaten mit der Ukraine Beitrittsverhandlungen aufnehmen möchten.

Kalter Krieg, Wiedervereinigung Europas und Kosovo – Die Einsätze der Nato

Seit ihrem Beginn setzt sich die Nato für die europäische und nordamerikanische Sicherheit ein. Als Meilenstein in der Geschichte der Nato gilt der Kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und Amerika. Durch militärischen Einsatz gewährleistete die Nato Sicherheit und Frieden der Mitgliedstaaten.

Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 und dem Zerfall der Sowjetunion 1991 entwickelte die Nato Partnerschaften mit ehemaligen Gegnern. Seitdem kam es mit den Eintritten zahlreicher osteuropäischer Länder, die zuvor der UdSSR angehörten, zur Osterweiterung der Nato.

2003 beginnt mit der Führung der Internationalen Sicherheitsunterstützung (ISAF) der Einsatz der Nato im Kriegsgebiet in Afghanistan. Weitere Einsatzorte waren unter anderem im Kosovo, im Mittelmeer, in Afrika, der Türkei und im Irak. Weil sich diese Einsatzorte außerhalb des Nato-Gebietes befinden, werden sie als „Out-of-Area“-Einsätze bezeichnet.

Der Ukraine-Konflikt – der jüngste Einsatz der Nato

Ukraine. Am 4. und 5. September 2014 wurde dafür ein Gipfeltreffen in Wales abgehalten. Am Ende wurden eine Unterstützung Kiews gegenüber Russland sowie der Einsatz einer Eingreiftruppe, die innerhalb weniger Tage an der russischen Grenze einsatzbereit sein soll, beschlossen. Russland wurde außerdem aufgefordert das militärische Vorgehen in den ukrainischen Grenze und der Ausweitung des Konflikts zwischen den beiden Staaten wurde 2022 der NATO-Russland-Rat aktiviert. Die Nato führte in der Folge Schlichtungsgespräche mit Russland, die erfolglos waren. Am 24.2.2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein und griffen das Land an. Im März 2014 begann die Nato ihren Einsatz in der. Am 4. und 5. September 2014 wurde dafür einin Wales abgehalten. Am Ende wurden eine Unterstützung Kiews gegenüber Russland sowie der Einsatz einer Eingreiftruppe, die innerhalb weniger Tage an der russischen Grenze einsatzbereit sein soll, beschlossen. Russland wurde außerdem aufgefordert das militärische Vorgehen in den Separatistengebieten zu beenden. Mit der massiven Präsenz russischer Streitkräfte an derund der Ausweitung des Konflikts zwischen den beiden Staaten wurde 2022 deraktiviert. Die Nato führte in der Folgemit Russland, die erfolglos waren. Am 24.2.2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein und griffen das Land an.

Russland-Ukraine-Konflikt: Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa

Die Nato verstärkt wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine den Schutz ihrer östlichen Mitglieder. Die Verteidigungspläne der Nato seien auf Antrag der Militärführung aktiviert worden, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag nach einer Dringlichkeitssitzung. Im Notfall könnte demnach auch die Eingreiftruppe Nato Response Force (NRF) mit bis zu 40.000 Soldaten eingesetzt werden, um Alliierte zu schützen.

Besonders östliche Mitgliedsländer wie Polen, Rumänien oder die Baltenstaaten fürchten, nach der Ukraine zum Ziel russischer Expansionspläne zu werden