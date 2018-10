Welternährungstag Nahrung ist Menschenrecht

Ulm / Uwe Keuerleber

Noch immer leiden Millionen Menschen an Hunger. Am Welternährungstag, dem 16. Oktober, soll an den Hunger in der Welt erinnert werden.

Während Jährlich Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland im Abfall landen, sind weltweit rund 800 Millionen Menschen nicht ausreichend mit Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser versorgt. Täglich sterben tausende Kinder unter fünf Jahren an Unterernährung und ihren Folgen. Das Recht auf Nahrung ist ein Menschenrecht, auf das sich viele Staaten in ihren Konventionen verpflichtet haben. Das bedeutet, dass Menschen den Zugang zu Ressourcen haben, die sie befähigen, ausreichend Nahrung zu produzieren, oder genug zum Erwerb von Nahrung verdienen, um sich nicht nur vor Hunger zu schützen, sondern darüber hinaus Gesundheit und Wohlbefinden abzusichern. Doch diese Sicherung ist in vielen Ländern nicht gegeben.

Kampf gegen Armut und Hunger

Die Staatengemeinschaft der G7 Länder haben sich das Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2030, 500 Millionen Menschen von Hunger befreit werden. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) trägt mit der Sonderinitiative EINEWELT ohne Hunger dazu bei, dieses Ziel zu erreichen. Diese Initiative verstärkt das bisherige deutsche Engagement gegen Hunger und Mangelernährung gezielt in sechs Aktionsfeldern, der regionale Schwerpunkt liegt in Afrika.

Die meisten Hungernden leben in Asien und der Pazifikregion, gefolgt von Afrika südlich der Sahara. Auch in Lateinamerika, dem Nahen Osten und vielen osteuropäischen Ländern ist Hunger ein Problem.