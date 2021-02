Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken.

Bund und Länder könnten beim nächsten Corona-Gipfel 2021 den Lockdown verlängern

Der Lockdown gilt aktuell bis zum 14.2.21, kommt nun eine Verlängerung bis Ende Februar oder März, also bis an Ostern?

Mit Thüringen hat ein erstes Bundesland den Lockdown bereits verlängert

Wann öffnen Schulen, Kitas, Friseure, Fitnesstudios und Geschäfte?

Die Virologin Melanie Brinkmann warnt vor einem Ende des Lockdowns Mitte Februar und Lockerungen bei einer Inzidenz von 50. Auch das Impfen reiche nicht. Es drohten weitere Lockdowns bis 2022.

Ist ein Ende des Lockdowns in Sicht? Die Corona-Zahlen sinken. Doch die neuen ansteckenderen Mutationen des Coronavirus machen Virologen und Politikern Sorgen. Ob es nach dem nächsten Corona-Gipfel, der voraussichtlich am Mittwoch, 10.2.21, stattfindet, Lockerungen der Corona-Regeln gibt, ist deshalb noch unklar. Diskutiert werden folgende Punkte:

Ende des Lockdown oder Lockdown verlängern?

Öffnung von Schulen und Kitas

Friseure

Fitnessstudios

Restaurants und Bars

Corona-Hilfen

Wann ist der nächste Corona Gipfel?

Wie der Fernsehsender am Mittwochmorgen, 3.2.21, berichtet, soll der nächste Corona-Gipfel am Mittwoch, den 10.2.21, stattfinden. Dann werden die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin über weitere Beschlüsse entscheiden. Denn die Maßnahmen laufen zum 14. Februar aus. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder hatte bereits am Montag (1.2.) vom 10. Februar als wahrscheinlichem Termin für den nächsten Corona-Gipfel gesprochen - und demnach über neue Entscheidungen zum Lockdown in Deutschland.

Vor nächstem Corona-Gipfel: Merkel lehnt Lockerungen des Lockdowns in Deutschland ab

Auch die Nachrichtenagentur DPA nennt den 10.2. als Termin für den nächsten Corona-Gipfel in Deutschland. Eine Woche vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie hat Kanzlerin Angela Merkel eine Lockerung der Lockdowns abgelehnt, berichtet die DPA. Sie bitte alle Menschen, „noch eine Weile durchzuhalten“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“. Zwar gebe es jetzt bundesweit eine Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. „Das ist eine gute Leistung, da waren wir lange nicht. Aber damit haben wir noch nicht wieder die Kontrolle über das Virus durch die Gesundheitsämter.“

Daran müsse weiter gearbeitet werden, betonte Merkel. Lockerungen werde es aber nicht erst geben, wenn alle Bürger geimpft seien. „Das ist nicht der Weg, den wir anstreben.“

Merkel-Interview zu Corona-Gipfel - Geht der Lockdown weiter?

Knapp eine Woche vor dem nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern ist die weitere Strategie nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch offen. Was bei den Beratungen am nächsten Mittwoch herauskommen werde, könne sie noch nicht sagen, sagte Merkel am Donnerstagabend in einem Interview der Sender ntv und RTL. „Weil ich mir angucken muss, wie weit ist das britische Virus schon vorgedrungen." Sie warnte vor „falschen Hoffnungen": „Ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit."

Noch ist die Strategie der Kanzlerin nicht klar. Im Interview mit RTL zeigt sich Angela Merkel aber hoffnungsvoll angesichts der Zahlen.

Vor Corona-Gipfel: Regierung will mit Kinderbonus Familien unterstützen

Die große Koalition will die negativen Folgen der Corona-Pandemie für besonders Betroffene mit neuen Hilfen abfedern. Die Spitzen von CDU/CSU und SPD vereinbarten am Mittwoch bei ihrem ersten Koalitionsausschuss des Jahres eine milliardenschwere Unterstützung für Familien, Geringverdiener, Unternehmen, Gastronomie und Kultur.

Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wird zudem über den 30. Juni hinaus befristet bis zum 31. Dezember 2022 auf den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent gesenkt", heißt es in einem Beschlusspapier. Nach der ursprünglichen Beschlusslage sollte der ermäßigte Mehrwertsteuersatz nur bis Ende Juni 2020 gelten. Die endgültige Enscheidung über die Verlängerung der Mehrwertsteuerregelung für die Gastronomie muss nun noch der Bundestag beschließen.

Verlängerung des Lockdowns in Thüringen bis zum 19.2.

Thüringen verlängert den strengen Lockdown bis zum 19. Februar. Das beschloss das Kabinett am Dienstag, wie ein Regierungssprecher in Erfurt mitteilte. Die aktuelle Corona-Verordnung unter anderem mit strengen Kontaktbeschränkungen und einer weitgehenden Schließung des Einzelhandels galt bislang bis zum 14. Februar und wird nun um fünf Tage verlängert. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow stellte gleichzeitig einen Stufenplan für Lockerungen in Aussicht. Dieser solle sich an den Inzidenzwerten orientieren.

Begründet wurde dies mit der Coronalage im Freistaat sowie mit den für die kommende Woche geplanten Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder. Die Beschlüsse der für den 10. Februar vorgesehenen Ministerpräsidentenkonferenz sollten dann in die neue Landesverordnung einfließen, sagte der Regierungssprecher. Zudem solle der Landtag mit einbezogen werden.

Thüringen ist das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt aktuell bei 156,6.

Kommen Lockerungen? Strobl warnt vor falschen Hoffnungen

Thomas Strobl warnt vor falschen Hoffnungen auf Einschränkungen nur so lange, wie sie unbedingt notwendig seien. „Freilich wäre es fatal, jetzt den Fehler des Lockdowns light im November zu wiederholen. Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden mussten“, sagte der CDU-Politiker. Baden-Württembergs Innenministerwarnt vor falschen Hoffnungen auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen nach dem 14. Februar. Zwar gebe es dienur so lange, wie sie unbedingt notwendig seien. „Freilich wäre es fatal, jetzt denzu wiederholen. Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden mussten“, sagte der CDU-Politiker.

Kommt der Corona-Lockdown bis Ende März - Lockerungen erst nach Ostern?

Angesichts der Corona-Mutation scheint ein schnelles Ende des Lockdown unwahrscheinlich. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) forderte deshalb eine langfristige Planung. „Meine Perspektive ist keine Lockerungsdebatte, sondern ein Fahrplan, der uns über Monate hinweg eine Perspektive gibt“, sagte Ramelow den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dazu gehörten ein Kriterienkatalog, was bei bestimmten Inzidenzen und medizinischen Versorgungskapazitäten geschehe. Der Fahrplan solle möglichst bis Ostern, also Anfang April, gelten. Laut Infektionsschutzgesetz kann die Bund-Länder-Konferenz jedoch nur Maßnahmen für vier Wochen beschließen. In diesem Zusammenhang fragen sich viele Menschen in Suchen im Internet, ob es eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende März, also konkret bis kurz vor Ostern geben könnte, also beispielsweise bis 31. März.

Corona in Deutschland: Wann endet der Lockdown?

Ein Ende des Lockdown ist aktuell nicht in Sicht. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte den RND-Zeitungen, viele Lockdown-Maßnahmen müssten im Kern vermutlich noch einmal verlängert werden. Das würde bedeuten, dass der Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängert wird. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) machte deutlich, dass er keinen großen Spielraum für Lockerungen sieht, genau wie der bayrische Ministerpräsident Markus Söder. Derzeit werden verschiedene Termine für ein Ende des Lockdown diskutiert:

14. Februar

28. Februar

Ostern, also der 4. oder 5. April

Corona Zahlen Deutschland: Inzidenz unter 100 - Regeln zeigen Wirkung

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken langsam. Am 26.1. meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) zum ersten Mal seit Oktober einen Inzidenz-Wert unter 100.

Verlängerung des Lockdowns auch bei Inzidenz unter 50

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Verlängerung des Corona-Lockdowns auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 für denkbar. Altmaier begründete dies in der "Welt am Sonntag" mit der Gefahr durch die neuen Varianten des Coronavirus. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte erneut davor. Derweil brachte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) eine "Kita-Ampel" ins Gespräch, die eine zügige Öffnung von Kindergärten ermöglichen soll.

Friseure, Geschäfte und Restaurants könnten auch nach dem 14. Februar noch geschlossen sein.

Corona Gipfel: Wann öffnen Schule und Kita?

Besonders hart ist der Lockdown für Familien. Denn die Schulen und Kitas sind bis auf eine Notbetreuung geschlossen. "In der Bundesregierung sind wir uns sehr bewusst, wie hart der Alltag für viele Eltern und Kinder zurzeit ist - das unterschätzt niemand von uns", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Sie versicherte erneut, dass bei Lockerungen der Corona-Maßnahmen Kitas und Schulen zuerst wieder geöffnet werden sollten.

Corona-Mutation in Deutschland verbreitet - Kommt die dritte Welle?

In immer mehr Proben aus Corona-Tests werden die Virusmutanten aus England und Südafrika nachgewiesen. Die als ansteckender geltenden Varianten machen Experten Sorgen. Der Lockdown in Deutschland könnte deswegen noch viel länger dauern. Grund sind die Mutationen des Coronavirus:

B117

P1

B1351

Wie in Großbritannien und Portugal drohen auch in Deutschland hohe Fallzahlen, wenn sich die Mutationen verbreiten.

Aktuelle Corona-Regeln: Was ist erlaubt? Was ist verboten?

Auf dem letzten Corona-Gipfel am 19.1. haben sich Bund und Länder auf eine Verschärfung der Regeln geeinigt. Das gilt in Deutschland bis zum 14. Februar:

Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im ÖPNV, in Geschäften und beim Arzt

Arbeitgeber müssen Home-Office ermöglichen

Private Treffen sind nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt.

Friseure müssen weiter schließen. Alle körpernahen Dienstleistungen sind verboten

Geschäfte sind geschlossen. Es gelten Ausnahmen für Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Optiker, Tankstellen.

Restaurants, Bars und Clubs bleiben bis mindestens 14. Februar geschlossen.

Es gilt ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum

Die Beschlüsse des Gipfels werden von den Bundesländern verschieden umgesetzt. Insofern sind die Corona-Verordnungen der Länder zu beachten.

Corona-Stufenplan für Lockerungen - Öffnung von Friseur, Schule und Co.

Stufenplan vorgestellt. In diesem sind genaue Inzidenzwerte und entsprechende Lockerungen festgelegt - also Schleswig Holstein hat einenvorgestellt. In diesem sind genaueund entsprechende Lockerungen festgelegt - also wann welche Geschäfte und Dienstleistungen wieder geöffnet und angeboten werden dürfen. Der harte Lockdown läuft bisher weiter – bis mindestens zum 14. Februar. Und so lange sieht es für die meisten betroffenen Branchen nicht nach einer Lockerung aus.

Bayern hält starre Stufenpläne für Corona-Auflagen, wie sie Niedersachsen und Schleswig-Holstein vorgelegt haben, indes für nicht praktikabel. „Diese Modelle sind zu kompliziert für den Alltag. Sie gaukeln eine vermeintliche Planbarkeit vor, die angesichts der Dynamik der Pandemie nicht realistisch ist“, sagte Staatskanzleichef und Corona-Koordinator Florian Herrmann (CSU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. In der kommenden Woche wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Corona-Lockerungen durch Stufenpläne: Bayern ist dagegen

Auch andere Bundesländer, darunter etwa Bremen, hatten sich skeptisch zu den Stufenplänen geäußert und vor einem hin und her bei den Maßnahmen gewarnt. So sieht es auch Herrmann: Das Motto für das Vorgehen in der Pandemie müsse weiterhin lauten: Keep it simple. Nur dann kann die Bevölkerung es weiter nachvollziehen.“ Er erinnerte daran, dass es schon jetzt Kritik gebe, das landesweit einheitliche Regelwerk sei zu unübersichtlich.

Niedersachsens Stufenplan für Corona-Einschränkungen sieht je nach Inzidenzwert, also ja nach Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, bestimmte Lockerungen beziehungsweise Auflagen für bestimmte Kommunen vor. Einbezogen werden aber auch andere Faktoren wie die Reproduktionsrate des Virus, also wie viele Menschen von einem Infizierten neu angesteckt werden. Wechselunterricht an den Schulen und uneingeschränkte Trauerfeiern könnten demnach wieder stattfinden, wenn die Inzidenz binnen einer Woche unter 100 sinke.