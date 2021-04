Wann ist der nächste Corona-Gipfel?

Das nächste Bund-Länder-Treffen mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten soll am 12.04.2021 stattfinden

Welche Maßnahmen und Beschlüsse stehen auf der Agenda der Bundeskanzlerin und der Länderchefs?

Nach Armin Laschets Vorschlag eines kurzen harten Lockdowns hat Kanzlerin Merkel nun über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes nachgedacht, um einen einheitlichen Lockdown durchsetzen zu können

Wann wird die erste Beschlussvorlage öffentlich?

Harter Lockdown beim Corona-Gipfel am 12.04.2021? Kanzlerin Merkel plant offenbar Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einem Bericht zufolge eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes an. Ziel sei es, die Corona-Maßnahmen bundesweit zu vereinheitlichen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sollen Landkreise bei erhöhten Inzidenz- und R-Werten sowie unter Berücksichtigung anderer Faktoren dazu verpflichtet werden, ihre Maßnahmen zu verschärfen.

Laut "Bild" planen Unions-Abgeordnete mit Unterstützung der Fraktionsspitze bereits eine Initiative, um es auch der Bundesregierung zu ermöglichen, Corona-Maßnahmen per Rechtsverordnung zu erlassen. Somit wäre neben den Landesregierungen auch die Bundesregierung ermächtigt, Corona-Beschränkungen zu verhängen.

Einer der Initiatoren des Vorstoßes, CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen, sagte zu "Bild": "Es geht nicht darum, die Länder zu schwächen. Es geht darum, dass der Bund überhaupt handeln kann." Bislang hätten sich rund zwei Dutzend Abgeordnete hinter die Initiative gestellt. Es seien aber nicht alle Unions-Abgeordneten angeschrieben worden.

Nächster Corona-Gipfel am 12.04.2021 - Diese Beschlüsse diskutieren Merkel und Co.

nächste Corona-Gipfel soll am 12. April stattfinden. Die folgenden Themen stehen zur Diskussion: Wie also geht es angesichts dieser Gemengelage weiter? Wann wird das nächste Mal über das weitere Vorgehen in der Pandemie diskutiert und über die Corona-Regeln entschieden? Dersoll amstattfinden. Die folgenden Themen stehen zur Diskussion:

Lockdown: Wird der Lockdown erneut verlängert oder kommen Lockerungen?

Lockerungen: Sind weitere Öffnungsschritte geplant oder wird der geltende Stufenplan angepasst?

Inzidenz: Welche Faktoren sind neben der 7-Tage-Inzidenz laut RKI-Bericht noch maßgebend als Indikator für etwaige Entscheidungen (Lockerungen oder Verschärfungen)?

Schule und Kita: Wie steht es um die Teststrategie und das Infektionsrisiko in den Einrichtungen? Und wie geht es weiter mit der Betreuung und dem Unterricht für die Kinder und Schüler?

Handel und Gastronomie: Die beiden Bereiche sind besonders hart betroffen. Ist hier eine Perspektive in Sicht?

Hotspots: Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in Deutschland aktuell und welche Regionen sind am stärksten betroffen?

Mutation: Die diversen Coronavirus-Varianten sind weiter auf dem Vormarsch. Gibt es neue Erkenntnisse?

Corona-Impfung: Wie ist der Stand bei der Impfstrategie? Wie ist die aktuelle Lage in den Impfzentren? Gibt es genügend Corona-Impfstoff?

Müller äußert sich kritisch zum von Laschet vorgeschlagenen „Brücken-Lockdown“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich kritisch zum Vorstoß von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für einen „Brücken-Lockdown“ und ein vorgezogenes Spitzengespräch von Bund und Ländern zur Corona-Krise geäußert. „Es ist, glaube ich, noch sehr viel unklar, was Herr Laschet damit meint“, sagte Müller am Montag dem ARD-Hauptstadtstudio zum Vorschlag des CDU-Vorsitzenden.

Laschet hatte beim Besuch eines Impfzentrums in Aachen vorgeschlagen, die für den 12. April geplante Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen und einen kurzen, aber harten Lockdown zu beschließen. Mit einem „Brücken-Lockdown“ könnten die Corona-Infektionen auf ein niedrigeres Niveau gedrückt werden, das dann durch Testungen gehalten werden könne, bis mehr Menschen geimpft seien. „Für die letzten Meter brauchen wir noch einmal eine Kraftanstrengung“, forderte Laschet.

Müller sagte dazu: „Ein Brücken-Lockdown für eine Übergangszeit und dann mit welchen Maßnahmen? Und das soll so lange gelten, bis viele Menschen geimpft sind. Was heißt das alles? Also, ich glaube, da sind viele Überlegungen auch bei Herrn Laschet noch nicht abgeschlossen, und insofern glaube ich, macht es auch keinen Sinn, jetzt vorfristig zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammenzukommen.“

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hingegen ist offen für den Vorschlag seines NRW-Kollegen, die Bund-Länder-Rune vorzuziehen. „Ich wäre bereit, die Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen“, sagte Bouffier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). „Sie müsste dann aber als Präsenzveranstaltung stattfinden. Ziel muss eine Verständigung der Länder sein.“

Ein Termin für vorgezogene Beratungen ist aber bisher nicht absehbar. Der Bund sei immer bereit, zu beraten, wenn es sich als erforderlich erweise, hieß es aus Regierungskreisen. Eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit der Kanzlerin müsse aber gut vorbereitet sein, so dass bereits vorher im Wesentlichen klar sei, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Eine schnell anberaumte Bund-Länder-Runde mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen zwischen den Ländern dürfe es nicht noch einmal geben. Daher sei noch kein Termin festgelegt.

Harter Lockdown: Was bedeutet das?

Die Rufe nach einem harten Lockdown in Deutschland werden angesichts steigender Zahlen lauter. Doch was würde das heißen? Welche Maßnahmen sind genau gemeint? Das ist trotz vieler Äußerungen dazu erstaunlich unklar. Ziel wäre mit Sicherheit eine weitere Reduzierung der Kontakte. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hatte einen Brückenlockdown vorgeschlagen und in einem Interview mit dem Morgenmagazin folgende Punkte genannt, die allerdings auch wenig konkret sind:

Reduzierung privater Kontakte

Ausgangsbeschränkungen abends und nachts

Kitas und Schulen „auf das Notwendigste“ reduzieren