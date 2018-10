Achern / DPA

Ein nackter Mann hat in Achern (Ortenaukreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Anrufer hatten am Mittwochabend den unbekleideten Fußgänger gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die angerückten Beamten nahmen den Spaziergänger daraufhin mit aufs Revier. Da sie den Grund für sein unbekleidetes Dasein nicht klären konnten, übergaben sie den Mann anschließend in medizinische Betreuung.

Mitteilung der Polizei