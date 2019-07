Nach einem Unfall am Ulmer Kuhbergring, bei dem ein Streifenwagen der Polizei beteiligt war, stellt sich die Frage, was Polizisten im Einsatz alles dürfen - und was nicht.

Wer trägt die Schuld an dem Unfall auf dem Kuhbergring mit einem Streifenwagen? Dürfen Polizisten im Einsatz bei Rot über die Ampel fahren? Wie müssen sich andere Verkehrsteilnehmer in solchen Fällen verhalten? Auf diese Fragen gibt es eine „einfache“ Antwort: Polizisten dürfen bei Rot über die Ampel fahren, aber ...

Diese Fälle sind in der Straßenverkehrsordnung (StVO) in den Paragrafen 35 und 38 geregelt. Darin werden Verkehrsteilnehmer aufgelistet, die Sonderrechte genießen. Also Polizei, Feuerwehr, DRK, die Bundeswehr, Technisches Hilfswerk usw. Alle dürfen im Einsatz, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist oder höchste Eile geboten ist, um beispielsweise Menschenleben zu retten bei Rot über die Ampel fahren, müssen dabei aber größtmögliche Sorgfalt walten lassen. Andere Verkehrsteilnehmer müssen warten, auch wenn sie grün haben.

„Einfach durch zu preschen ist nicht erlaubt“

„Augen zu und durch geht natürlich nicht“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger. Die Fahrer von Einsatzfahrzeugen müssten sich notfalls auch mal langsam in eine Kreuzung hineintasten, sollte diese unübersichtlich sein: „Einfach durch zu preschen ist nicht erlaubt.“

Im konkreten Fall ist ein Gutachter beauftragt, um den genauen Hergang zu klären. Bei dem Unfall am Kuhbergring war der Streifenwagen bei Rot über die Ampel gefahren, drei Fahrzeuge hielten rechtzeitig an, ein viertes steuerte aber an einem vor ihm haltenden Auto vorbei in die Kreuzung, wo es zu dem Zusammenstoß kam, bei dem letztlich sieben Personen verletzt worden sind.

