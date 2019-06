Jeden Tag fahren Tausende Fernbusse quer durch Europa. Bei Karlsruhe und Bremen kam es jetzt zu schweren Unfällen. Wie gefährlich sind Fahrten mit dem Fernbus?

Ein Feuer im Motorraum und ein Zusammenprall mit einem Lkw - in der Nacht zu Mittwoch hat es gleich zwei schwere Unfälle auf deutschen Autobahnen mit Fernbussen von Flixbus gegeben. Erst zweienhalb Wochen zuvor war ein Bus der Firma bei Leipzig von der Spur abgekommen und umgekippt - eine Person war dabei ums Leben gekommen. Flixbus betonte am Mittwoch, die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrern habe höchste Priorität. Der ADAC beruhigte: Fernbusse seien ein sehr sicheres Verkehrsmittel.

Aber stimmt das? Ein weiterer Flixbus fing auf der Autobahn 1 am Bremer Kreuz Feuer im Motorraum, verletzt wurde hier niemand. Die Fahrerin evakuierte den Bus auf dem Weg von Bremen nach Hamburg noch rechtzeitig.

Video Flixbus fängt auf der Autobahn Feuer Mehr zum Video

Flixbus besteht aber auf hoher Sicherheit der Reisebusse

Flixbus selbst bedauerte die beiden Zwischenfälle. Ein Sprecher bekräftigte die Sicherheitsbestrebungen des Unternehmens. Die Ausstattung der Fahrzeuge gehe mit Features wie dem Spurhalteassistenten, Abstandsregeltempomaten und Fahrdynamikregelung „weit über die geforderten Standards hinaus“. Jeden Monat würden Busse inspiziert. Auch die Einhaltung der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten werde intern und extern überprüft.

Trotz einiger schwerer Unfälle zählen Fernbusse nach wie vor zu den sichersten Verkehrsmitteln. „Das Risiko, mit einem Reisebus zu verunglücken, ist deutlich geringer als wenn Sie mit dem eigenen Auto unterwegs sind“, erklärte ein Sprecher des ADAC. Laut Statistischem Bundesamt sind Busse nur in etwa 0,7 Prozent aller Verkehrsunfälle außerhalb von Ortschaften involviert. Die deutliche Mehrheit geht auf das Konto der Autofahrer.

Neue Strecke Berlin-Köln Bahnkonkurrent Flixtrain will mehr Züge fahren lassen Auf der Schiene sind sie der einzige Rivale der Deutschen Bahn im Fernverkehr: die grünen Züge von Flixtrain.

Deutlich mehr Menschen sterben bei Unfällen mit dem Auto

Doch nicht nur die Zahl der Busunfälle ist geringer als die mit dem Auto. Im Unfallrisikovergleich schneiden Busse auch besser ab, weil pro zurückgelegter Strecke und Personenzahl weniger Menschen zu Schaden kommen. Von 2011 bis 2015 starben bei Unfällen mit dem Auto etwa 15 mal mehr Menschen als bei Unfällen mit dem Bus.

Um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen, mahnte der ADAC-Sprecher Fahrgäste, sich auch im Bus an die Anschnallpflicht zu halten. Der Flixbus-Sprecher versicherte, dass die Busfahrer die Fahrgäste in mehreren Sprachen zum Anschnallen aufforderten - es sei aber schwierig, dies zu kontrollieren. Der ADAC rät außerdem, sich mit den Sicherheitsmaßnahmen in Bussen vertraut zu machen, ähnlich wie bei Flugreisen.

Schuld an den Unfällen sind Busfahrer außerorts in den wenigsten Fällen. Laut Statistischem Bundesamt verursachte 2017 genau dreimal ein übermüdeter Busfahrer einen Unfall auf der Autobahn oder der Landstraße. Bei Autofahrern waren es mehr als 1200.

Das könnte dich auch interessieren:

Ulm Rattenplage, Asbest in den Wänden: Schlimme Zustände am unteren Kuhberg 25 Menschen wohnen am unteren Kuhberg in einem maroden Haus. Wegen der hygienischen Zustände vermehren sich Ratten dort rapide. Die Stadt verlangt Maßnahmen vom Eigentümer.