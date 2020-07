Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 290 nahe Ellwangen (Ostalbkreis) sind am Samstag vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Auto in Richtung Ellwangen, als es aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem Wagen kollidierte. Die B290 wurde von der Polizei in beide Richtungen gesperrt.