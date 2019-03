Bei Aufräumarbeiten nach dem Frühjahrssturm „Eberhard“ ist ein Mann in seinem Waldstück bei Oberharmersbach (Ortenaukreis) tödlich verletzt worden. Der Mittvierziger sei am Montagnachmittag offenbar von einem Baum getroffen worden, teilte die Polizei Offenburg am Dienstag mit. Er sei am Nachmittag in den Wald gefahren, um umgestürztes Holz zu beseitigen. Bei den Arbeiten habe er sich schwerste Verletzungen zugezogen. Als er später gefunden wurde, konnte er nicht mehr gerettet werden.