Nach den Schüssen auf einen 33 Jahre alten Mann in einem Gewerbegebiet in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat die Kriminalpolizei eine Sonderkommission zur Aufklärung des Verbrechens eingesetzt. Das schwer verletzte Opfer sei bislang nicht vernehmungsfähig, sagte Rudolf Biehlmaier vom zuständigen Polizeipräsidium Aalen am Mittwoch. „Es wäre natürlich einfacher, wenn er uns sagen könnte, wer das getan hat.“

So aber seien die Hintergründe der Tat noch weitgehend unklar, sagte der Sprecher. Der 33-Jährige war am Dienstag angeschossen worden. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 11.40 Uhr und berichteten von Schüssen und einem Streit. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften eilte zum Ort des Geschehens unweit von Stuttgart. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es zwischen Täter und Opfer „eine Vorgeschichte geben muss“.

Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Die Verletzungen hätten sich als „sehr schwer, möglicherweise gar lebensbedrohlich“ erwiesen, sagte der Sprecher. Daher sei noch nicht absehbar, wann Ermittler den Mann befragen könnten.

Polizeimeldung

Weitere Polizeimeldung