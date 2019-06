Themen in diesem Artikel NSU

Wolfgang Drexler leitete im Landtag den Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex. Dafür bekam er viele Hassbriefe. Aber auch Bürgermeister sind betroffen.

Er hat sie nicht gezählt. Aber seine erste Morddrohung bekam Wolfgang Drexler 1980. Seitdem gingen immer wieder Hassbriefe gegen den SPD-Politiker ein – vor allem auch in der Zeit, als er den NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag leitete. „Man darf sich nicht verunsichern lassen“, sagt der 73-Jährige. Doch das ist einfacher gesagt als getan – erst recht, nachdem der Kassler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) Anfang Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses mit einer Schussverletzung am Kopf gefunden wurde und wenig später starb. Die Ermittler gehen von einem politischen Attentat mit rechtsextremen Hintergrund aus.

Morddrohungen und Hassbriefe an Politiker

Drexler selbst ist nie körperlich angegriffen worden. Gedanken hat er sich trotzdem oft gemacht. „Man weiß ja nie, ob jemand auf langfristige Sachen aus ist, oder ob das nur Spinner sind“, meint er mit Blick auf die Verfasser der Briefe. „Das ist die Unsicherheit, die man immer hat.“ Er hat die Ratschläge der Polizei befolgt, ruft zum Beispiel selbst nur mit unterdrückter Nummer an. Das Internet mache es den Drohbriefschreibern einfacher, meint Drexler. Früher mussten Briefe aufgesetzt und abgeschickt werden. „Das geht jetzt schnell: Man ist erregt, schreibt etwas – und dann ist es raus.“ Bei Morddrohungen hat Drexler immer die Polizei eingeschaltet, die Verfasser der Nachrichten konnten jedoch nie ermittelt werden.

Wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) oder Innenminister Thomas Strobl (CDU) unterwegs sind, haben sie in der Regel Personenschützer dabei. Doch in der zweiten oder dritten Reihe ist das anders. Grünen-Landeschefin Sandra Detzer berichtet von einem Vorfall im Wahlkampf: Da sei ein Mann mit hochrotem Kopf aufgestanden und habe lautstark gebrüllt und mit übelsten, rechten Beschimpfungen die Veranstaltung gestört. „Da fragt man sich schon, was passiert, wenn der ein Messer dabei hat und durchdreht.“

Freiburg: Angriff auf Wahlparty

Schutzlos unterwegs sind meistens auch Kommunalpolitiker. Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) wurde kurz nach seiner Wahl im Mai 2018 von einem Mann attackiert. Eine gebrochene Nase, zwei gebrochen Zähne und Wunden am Auge erlitt Horn. Der Angriff war laut Polizei aber nicht politisch motiviert, sondern es handelte sich um einen psychisch kranken Einzeltäter.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) erfuhr auch schon Anfeindungen. „Darunter rassistische und vulgäre Schmähungen bis hin zu konkreten Drohungen“, teilt ihr Sprecher mit. In einigen Fällen habe sie Strafanzeige gestellt. Beleidigungen, die dem Gegenüber die Würde nehmen sollen, und Anfeindungen aufgrund von Herkunft oder Religion widersprächen Wortlaut und Werten des Grundgesetzes.

Forderung nach neuem Straftatbestand für Stalking von Politikern

Der Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, Roger Kehle, fordert einen neuen Straftatbestand für das Stalking, also für das Nachstellen, von Politikern. „Wir müssen noch genauer hinschauen und frühzeitiger tätig werden“, mahnt er. Im Jahr 2017 veröffentlichte der Gemeindetag eine Umfrage unter 386 Kommunen im Südwesten. Das Ergebnis: 60 Prozent berichteten von einer Zunahme aggressiven Verhaltens von Bürgern. Neben der Verwaltung seien gerade auch Oberbürgermeister oder Bürgermeister Ziel von Aggressionen gewesen.

Der Chef der FDP-Fraktion im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, meint: „Allgemein muss man als Politiker mit einem gewissen unvermeidlichen Restrisiko leben.“ Ihm sei vor Jahren mal am Telefon angekündigt worden, dass er sterben werde. „Ich habe gesagt, das wisse ich schon lange, fragt sich nur wann ...?“ Bei einer Großveranstaltung sei er aber auch schon körperlich angegangen worden. „Mehrere S-21-Gegner haben mich einmal in Bahnhofsnähe in Stuttgart verfolgt. Die waren glücklicherweise nicht sehr sportlich, so dass ich sie abgehängt habe.“

