Frickenhausen Nach Feuer in Dreherei sucht Polizei Zeugen eines Diebstahls

Frickenhausen / DPA

Nach der Brandstiftung in einer Dreherei in Frickenhausen (Kreis Esslingen) kurz nach Weihnachten 2017 sucht die Polizei Zeugen eines vorausgegangen Diebstahls. In den Tagen vor dem Brand waren hochwertige Maschinenteile aus der Dreherei verschwunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. An der Firma sollen vor dem Brand Menschen gesehen worden sein, die Maschinenteile in einen Transporter luden.

Bei dem Brand, der den Erkenntnissen zufolge gelegt wurde, war ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden. Für Hinweise, die zur Verurteilung der Brandstifter führen, wurde von privater Seite eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt, wie die Polizei mitteilte. Wer genau das Geld verspricht, durfte ein Polizeisprecher nicht sagen. Es handle sich aber nicht um den Firmeninhaber.

