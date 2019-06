Rettungskräfte haben die Suche nach einem Mädchen fortgesetzt, das seit dem Schlauchbootunglück am Donnerstag auf dem Oberrhein vermisst wird. Bei der Suche seien Boote und ein Hubschrauber im Einsatz, sagte eine Sprecherin der französischen Polizei am Montag. Das laut Medienberichten vier Jahre alte Mädchen war in einer Gruppe mit einem Schlauchboot unterwegs, das an Christi Himmelfahrt nahe einer Schleuse bei Gerstheim (Elsass) kenterte. Drei Menschen kamen ums Leben.

Die Touristengruppe kam aus Offenburg (Ortenaukreis). Bei den Toten handelte es sich um ein sechsjähriges Mädchen, einen weiteren Bootsinsassen und einen Helfer. In der Touristengruppe waren nach Angaben der Präfektur sieben Menschen unterwegs. Drei Angehörige der Gruppe waren an Land geblieben.