Stuttgart NABU: Gutes Storchenjahr in Baden-Württemberg

NABU: Gutes Storchenjahr in Baden-Württemberg

Stuttgart / DPA

Baden-Württemberg hat ein gutes Storchenjahr erlebt. „Im ganzen Südwesten haben die Weißstörche äußert erfolgreich gebrütet“, teilten die Storchenbeauftragte des Landes, Ute Reinhard, und der NABU am Dienstag in Stuttgart mit. „Mit annähernd 2,5 Jungstörchen pro Paar haben wir ein tolles Ergebnis.“ In diesem Jahr habe es ein trockenes und warmes Frühjahr gegeben, die Insekten als Nahrung hätten sich früh entwickelt. Die Eisheiligen und die Schafskälte seien mild gewesen. Daher hätten viele Jungvögel überlebt. 2017 waren im Südwesten 1055 Brutpaare gezählt worden. Zahlen für dieses Jahr liegen noch nicht vor.

Mitteilung des NABU