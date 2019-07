Eine dreiköpfige Familie aus Baden-Württemberg ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen nördlich von Berlin ums Leben gekommen. Der Vater, die Mutter und ein zehn Jahre altes Kind stammen nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Dienstag aus dem Kreis Böblingen.

Der Wagen der Familie war demnach am Vortag in der Gemeinde Löwenberger Land in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die drei Menschen im Auto starben noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären.

