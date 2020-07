Ein 40 Jahre alter Mann soll in Haigerloch (Zollernalbkreis) seine Mutter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch weiter berichteten, hatte der psychisch auffällige Mann die 59-Jährige im gemeinsamen Wohnhaus ganz plötzlich attackiert. Einem Angehörigen sei es dann gelungen, den Mann nach der Tat vom Dienstag zu entwaffnen. Der Verdächtige wurde wenig später vor Ort festgenommen, auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Behörden ermitteln wegen versuchten Totschlags. Der 40-Jährige sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.