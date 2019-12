Ein Autofahrer hat in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) eine Frau und ihre Tochter mit seinem Wagen erfasst und verletzt. Der 96-Jährige habe die 40-Jährige und ihre sechs Jahre alte Tochter übersehen und angefahren, als diese am Montag einen Zebrastreifen überquerten, teilte die Polizei mit. Das Kind wurde schwer verletzt, die Mutter erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Unfallopfer in Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt nun gegen den Senior.

Mitteilung