Eine Mutter soll auf ihren vierjährigen Sohn eingetreten haben, weil er sich laut Zeugenaussagen an einem Wasserspiel in Neu-Ulm nassgemacht hatte. Passanten hatten nach Angaben der Polizei am Bahnhofsvorplatz beobachtet, wie die dreifache Mutter am Montag ausrastete, ihren Sohn zu Boden stieß und ihm gegen Rücken und Kopf trat.

Mehrere Zeugen schritten ein. Sie hielten die Frau bis zum Eintreffen der Beamten fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der leicht verletzte Junge sei zunächst in eine Kinderklinik gebracht worden.

Mittlerweile kümmere sich das Jugendamt um ihn und seine zwei Geschwister, die ebenfalls auf dem Platz waren, sagte ein Polizeisprecher. Die 31-Jährige werde wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen angezeigt.