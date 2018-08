Pforzheim Mutter setzt Pfefferspray gegen Tochter ein

Pforzheim / DPA

Eine Mutter hat in Pforzheim ihre 14-jährige Tochter und zwei Begleiter im Streit mit Pfefferspray verletzt. Die drei jungen Leute wurden in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vorausgegangen war in der Nacht eine Suchaktion nach der Tochter, die in einer Wohneinrichtung lebt und vermisst gemeldet worden war. Die 41 Jahre alte Mutter informierte die Polizei um kurz nach Mitternacht, dass sie das Mädchen gefunden habe. Als die Streife eintraf, war es bereits zu der folgenreichen Auseinandersetzung mit der Tochter und ihren 18 und 19 Jahre alten Begleitern gekommen. Alle vier Beteiligten seien alkoholisiert gewesen, die Mutter mit 0,4 Promille noch am wenigsten. Sie muss mit einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

