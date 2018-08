Nagold Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Nagold / DPA

Rauschgiftfahnder haben einen 29-Jährigen festgenommen, als er in Nagold mehr als 3000 Ecstasy-Pillen und 900 Gramm Amphetaminpulver verkaufen wollte. Der mutmaßlicher Dealer sitzt nun in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Aufgefallen war der Mann den Ermittlern demnach schon bei einer Technoveranstaltung Anfang Juni in Freudenschaft. Auch damals soll er Drogen angeboten haben. Weil er dort aufgefallen war, blieb er unter Beobachtung und wurde schließlich Ende Juli von Fahndern bei seinen Geschäften festgenommen.

Mitteilung