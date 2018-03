Reutlingen Mutmaßlicher Drogenhändler aus Reutlingen sitzt in U-Haft

Reutlingen / DPA

Es geht um Drogen, Waffen und Dealer-Geld: Ein mutmaßlicher Rauschgifthändler aus Reutlingen ist seit Samstag in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurden die Drogenfahnder auf den 20-Jährigen und seine 22-jährige mutmaßliche Komplizin aufmerksam, nachdem sie Haschisch und Amphetamin in zwei Postsendungen gefunden hatten. Bei einer Durchsuchung in der Wohnung der jungen Frau und im Auto des Mannes haben die Ermittler Rauschgift, mögliches Dealergeld, Schreckschusswaffen und ein Butterfly-Messer gefunden. Bevor beide festgenommen werden konnten, schmiss der 20-Jährige 300 Gramm Marihuana aus dem Küchenfenster. Er kam in Untersuchungshaft - die Frau ist auf freiem Fuß.

Pressemitteilung