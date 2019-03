Mutmaßlicher Drogendealer sitzt in Untersuchungshaft

Stuttgart / DPA

Weil er mit Drogen gedealt haben soll, sitzt ein 30 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Polizeibeamte hatten am Samstag die Stuttgarter Wohnung des Mannes durchsucht, nachdem Anwohner Marihuanageruch gemeldet hatten. Dort fanden die Beamten mehrere Kilogramm Marihuana, mutmaßliche Amphetamine und andere Drogensubstanzen sowie eine Druckluftpistole.

Polizeimeldung