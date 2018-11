Nürtingen Mutmaßliche Vergewaltigung einer 19-Jährigen in Nürtingen

Nürtingen / DPA

Ein Unbekannter soll in Nürtingen (Landkreis Esslingen) eine 19-Jährige niedergeschlagen und vergewaltigt haben. Die Frau sei zum Tatzeitpunkt am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe des Bahnhofs auf dem Heimweg gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie habe auf einer Brücke hinter sich jemanden heranrennen hören und unmittelbar danach einen wuchtigen Schlag gespürt. Dadurch sei sie zu Boden gestürzt und ohnmächtig geworden. Dann soll der Unbekannte sie vergewaltigt haben.

Anschließend habe der Mann sie aufgefordert, liegen zu bleiben, bevor er flüchtete, teilte die Polizei mit. Die untere Gesichtspartie des Mannes soll zu einem Skelett-Mund geschminkt gewesen sein. Weitere Einzelheiten seien zu dem Täter nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Gegend des Nürtinger Bahnhofs eine derart geschminkte Person gesehen haben.

