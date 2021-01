Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Wernau (Kreis Esslingen) sitzen zwei mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Gegen die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer wird wegen des Sprengens des Automaten sowie wegen versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Fahrkartenautomat wurde in der Silvesternacht aufgesprengt und stark beschädigt. Daraufhin versuchten die Täter vergeblich, den Automaten aufzuhebeln. Ohne Beute entfernten sie sich vom Bahnhof.

Die Ermittlungen der Polizei führten nun zu den jungen Männern. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen fanden die Beamten den Angaben zufolge Beweise für die Tat. Die Beiden wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft gebracht. Sie sind polizeibekannt.

