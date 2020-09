Weil sie zwei Kilogramm Marihuana aus Spanien nach Tübingen eingeschmuggelt haben sollen, sind zwei mutmaßliche Drogenhändler in Tübingen inhaftiert worden. Angaben der Polizei vom Freitag zufolge steht der Verdacht im Raum, dass die beiden 24 und 26 Jahre alten Männer Komplizen zweier bereits zuvor festgenommener mutmaßlicher Rauschgifthändler sind. Die beiden wurden am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und kamen daraufhin in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen seien polizeibekannt, hieß es.