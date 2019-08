Eine mutmaßlich trächtige Kuh ist in Weißbach (Hohenlohekreis) einen Hang hinabgestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fanden Beamte eine schwer verletzte Kuh nach dem Hinweis eines Zeugen am späten Donnerstagabend. Das Tier verendete, noch bevor der Besitzer eintraf. Die Kuh sei vermutlich trächtig gewesen, hieß es. Die Polizei konnte dies jedoch nicht abschließend bestätigen.

Mitteilung der Polizei