Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken?“ Der Beginn dieses Lieds aus der Deutschen Messe von Franz Schubert, das die Brüder Christian und Ewald W. spielen, stellt die Frage, die auch die beiden Musiker oft umtreibt. Die Notenblätter, auf denen sie unzählige Lieder und Choräle notiert haben, sind mehr als abgegriffen. Die Bearbeitungen für ihre Instrumente – Akkordeon und Cello, Bratsche, Gitarre und Klavier – stammen aus ihrer Feder. „Musik ist ja unser Handwerk“, sagt Ewald W. Geboren und aufgewachsen sind die heute 62-jährigen Zwillinge in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Dort haben sie das Gymnasium besucht und eine musikalische und künstlerische Grundausbildung erhalten.

Die Eltern wollten schon 1965 dem Ceausescu-Regime entkommen, von dem sie verfolgt wurden, und nach Deutschland auswandern. Ihre Vorfahren stammten aus dem Schwarzwald und aus Österreich. Doch erst 1980 konnte die Familie ausreisen. „Wir sind mit zwei Koffern gekommen“, berichten die Brüder. Sie lebten zuerst zwei Jahre in Hamburg, dann zog es sie nach Paris. 15 Jahre lang verdienten sie in Frankreich ihren Lebensunterhalt als Musiklehrer, Klavierstimmer, Maler und Möbelrestauratoren. Als ihr Vater 1997 schwer erkrankte, zogen sie zu den Eltern in den Landkreis Neu-Ulm.

Sie hielten sich mit Musikunterricht, Gastspielen bei Feiern oder in Pflegeheimen sowie als Straßenmusiker über Wasser. Die Wohnung, in der sie seit dem Tod der Eltern zu zweit leben, sei sehr klein, sagt Christian W. Deshalb empfangen die Brüder ihre Besucher in ihrer Musikschule – einem Raum in einem ehemaligen Fabrikgebäude, in dem Platz ist für ihre Instrumente. Mit Mühe und Not bringen sie die Miete dafür auf. Bis vor Kurzem hätten sie noch 15 Schüler unterrichtet, erzählen sie. „Dann kam die Pandemie.“ Und damit brachen diese Aufgabe und Einnahmen weg. Aber sie versuchen, den Raum zu behalten.

Keine Perspektive

„Aber wir wissen nicht, wie es weitergehen soll“, gesteht Ewald W. Beim Gang zum Briefkasten zittert er vor Angst, es könnte eine Stromrechnung da sein – oder sonst eine Hiobsbotschaft drin liegen. Schon lange lebten sie ständig mit der Sorge, „was morgen kommt“, fügt sein Bruder hinzu. Mit seinem künstlichen Kniegelenk ist er nur eingeschränkt mobil. Die Erfahrung, dass es ständig abwärts geht und kein Silberstreif am Horizont zu sehen ist, lässt die Brüder verzweifeln. „Jetzt kennt uns keiner mehr“, sagt Ewald W. mit bitterem Unterton. Das schmerzt. Er greift zu zum Notenblatt mit dem Lied „Tief im kalten Winter kommt die Weihnachtszeit“.

Die „uralten Weihnachtslieder“ liegen den beiden besonders am Herzen. Die Musik kann etwas über die Einsamkeit und soziale Isolation hinweghelfen. Nicht aber über die prekäre materielle Lage und die bittere Armut, in der die 62-Jährigen leben.