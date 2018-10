Böblingen Müllfahrzeug kracht vor Ampel in Auto: zwei Schwerverletzte

Müllfahrzeug kracht vor Ampel in Auto: zwei Schwerverletzte

Böblingen / DPA

Bei einem Unfall mit einem Müllauto in Böblingen sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 49 Jahre alter Müllautofahrer war am Mittwoch vor einer Ampel auf das haltende Fahrzeug eines 52-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. In der Folge wurde er mit seinem Fahrzeug auf das Auto eines 23-Jährigen geschoben, der wiederum auf das Auto einer 29-Jährigen rutschte und auf die linke Fahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 87-Jährigen.

Die 29 Jahre alte Autofahrerin prallte dann noch gegen ein weiteres Auto eines 47-Jährigen, das vor ihr hielt. Die 52 und 23 Jahre alten Fahrer der vorderen Autos wurden schwer verletzt. Der Beifahrer des 23-Jährigen und die 29-jährige Autofahrerin verletzten sich leicht. Das Müllauto musste nach Angaben vom Donnerstag mit einem Kran geborgen werden. Der Schaden wird auf 45 000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung