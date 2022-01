Ministerpräsidentenkonferenz, auch MPK genannt, um über die Corona-Lage im Land zu sprechen. Aktuell beschäftigt die Länder die Ausbreitung der Omikron-Variante, die zuletzt einen Rekordwert von über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag zur Folge hatte. In regelmäßigen Abständen treffen sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer, auchgenannt, um über dieim Land zu sprechen. Aktuell beschäftigt die Länder die Ausbreitung der-Variante, die zuletzt einen Rekordwert von über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag zur Folge hatte.

Die nächste MPK findet am Montag, 24. Januar, statt. Was beschlossen werden könnte, ist aktuell noch nicht klar. Trotzdem gibt es ein paar Themen, die seit Wochen in der Diskussion sind und bei dem Bund-Länder-Treffen die relevant werden könnten:

PCR-Tests werden in Deutschland knapp: Wird der Zugang eingeschränkt?

werden in Deutschland knapp: Wird der Zugang eingeschränkt? Debatte um die Impfpflicht : Ab wann soll eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden?

: Ab wann soll eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden? Lockerungen in der Luft: In manchen Bundesländern wird schon über das lockern der Regeln nachgedacht. Wären diese bundesweit denkbar?

MPK am 24.01.22: PCR-Tests und Impfpflicht kommen zur Sprache

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Welle drohen die besonders sicheren PCR-Tests in Deutschland knapp zu werden. „Wir werden nicht genug PCR-Tests haben“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag im Deutschlandfunk. Allerdings funktioniere für die Freitestung etwa für die Rückkehr in die Schule oder an den Arbeitsplatz auch ein Antigentest sehr gut. Gleichzeitig warnte Lauterbach davor, dass eine besonders ansteckende und besonders tödliche Corona-Variante kommen könnte. Eine Impfquote von 80 Prozent sei in so einem Fall deutlich zu niedrig. Die Bundesregierung wollte bis Ende Januar auf 80 Prozent Erstgeimpfte kommen. Derzeit sind es nur mindestens 75,1 Prozent. Lauterbach bekräftigte, ohne allgemeine Impfpflicht sei seiner Ansicht nach keine Impfquote zu erreichen, die nötig sei, um sagen zu können: „Wir leben wieder mehr oder weniger wie früher.“

In den Laboren wurden unterdessen so viele PCR-Tests gemacht wie noch nie. In der vergangenen Woche bis zum Sonntag seien in den fachärztlichen Laboren in Deutschland etwa 1,95 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden - mehr als je zuvor in der Pandemie, teilte der Laborverband ALM mit. Etwa jeder vierte Test sei positiv ausgefallen. Die Auslastung der Labore lag bei 86 Prozent.

Der ALM-Vorsitzende Michael Müller plädierte für Priorisierungen für PCR-Tests bei begrenzter Kapazität, um eine Labor-Überlastung zu vermeiden, und forderte erneut die konsequente Umsetzung der Nationalen Teststrategie. Demnach sollen etwa Menschen mit Covid-19-Symptomen und Kontaktpersonen von nachgewiesen Infizierten Vorrang haben. Doch auch der Schutz von Menschen mit besonders hohen Corona-Risiken beispielsweise im Gesundheitswesen stehe im Vordergrund.

Lauterbach begründete, warum ein Antigentest aus seiner Sicht zum Freitesten reicht: Er funktioniere aus biologischen Gründen nicht ganz so gut am Anfang einer Infektion, sagte er. „Er funktioniert aber sehr gut, wenn man zurück will.“ Deutschland sei mit den Antigentests für diesen Zweck sehr gut ausgestattet.

An welcher Stelle künftig noch welcher Corona-Test nötig ist, soll auch bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag beraten werden, wie Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) mitteilte. Angesicht der Omikron-Welle dringt Giffey zudem auf neue Regeln für die Kontaktnachverfolgung. Geklärt werden müsse, wo diese noch sinnvoll sei, damit Gesundheitsämter „fokussierter arbeiten“ und entlastet werden könnten. Sinnvoll seien bundesweit einheitliche Regelungen.

Lockerungen in Bayern, keine Entwarnung in BW

Die baden-württembergische Landesregierung will anders als Bayern noch keine Lockerung der Corona-Regeln in Aussicht stellen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht in den milderen Krankheitsverläufen der Omikron-Variante einen ersten Trend, der sich aber noch bestätigen müsse. Er könne sich zwar Lockerungen in der neuen Corona-Verordnung zu Anfang Februar vorstellen. „Ob sie kommen, weiß ich noch nicht“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Sorgen machen ihm die steigenden Inzidenzen durch die viel ansteckendere Variante Omikron. Wenn sich sehr viele Menschen infizierten, könne sich die derzeit entspanntere Lage auf den Intensivstationen der Kliniken wieder verschärfen, warnte Kretschmann.