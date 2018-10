Forbach / DPA

Ein Motorradfahrer ist in Forbach (Kreis Rastatt) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann war am Samstagnachmittag in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, in ein Waldstück gefahren und gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache könnte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen.

Pressemitteilung der Polizei vom 20.10