Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) mit einem Reh zusammengestoßen. Der Senior stürzte und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Fahrzeug des Mannes rutschte nach dem Zusammenstoß am Donnerstag auf der Fahrbahn weiter und ein 69 Jahre alter Motorradfahrer stieß mit der Maschine zusammen. Er landete unverletzt in einem Graben. Der Schaden wurde auf 10 000 Euro geschätzt.

Mitteilung