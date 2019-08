Wenige Tage nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Motorradfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Der 20-Jährige war nach dem Unfall bei Bad Wildbad (Landkreis Calw) in ein Krankenhaus gekommen, wo er am Montag starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Samstag vermutlich wegen eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Laster zusammengekracht.

Mitteilung der Polizei