Ertingen Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver von Autofahrer

Ertingen / DPA

Ein Motorradfahrer ist im Kreis Biberach beim Überholmanöver eines Autofahrers getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 27 Jahre alte Fahrer des Wagens am Freitag bei Ertringen ein anderes Auto in einer langgezogenen Rechtskurve überholt. Dabei übersah er jedoch den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Wagen krachte in die Maschine des 33-Jährigen, der bei dem Aufprall tödliche Verletzungen erlitt. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs suchen die Ermittler Zeugen - vor allem den Fahrer des überholten Autos.

