Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor nahe Unterschneidheim (Ostalbkreis) gestorben. Der 33-Jährige erlag am Montagabend in einer Klinik seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Biker hatte auf einer Landesstraße einen Traktor überholen wollen. Der 71 Jahre alte Fahrer war den Angaben zufolge aber bereits dabei, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Es kam zur Kollision.

Mitteilung der Polizei