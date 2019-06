Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Schwarzwald-Baar-Kreis gestorben. Der Mann geriet am Sonntagabend in einer abschüssigen Kurve der B314 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Auto, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer (74) und seine Beifahrerin (65) wurden leicht verletzt.

Mitteilung der Polizei