Mit 125 Stundenkilometern ist ein Motorradfahrer durch das Ulmer Stadtgebiet gerast. Der 39-Jährige hatte damit am Samstagabend 75 Stundenkilometer mehr auf dem Tacho, als innerorts erlaubt sind, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei hielt den Mann an und beschlagnahmte seinen Führerschein und auch sein Motorrad. Die waghalsige Fahrt wurde laut Polizei als illegales Straßenrennen gewertet - der Tatbestand sei auch bei einem einzelnen Fahrer erfüllt, „wenn der nur fährt, um schnell zu sein“, erklärte ein Sprecher.