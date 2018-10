Adelmannsfelden Motorradfahrer prallen zusammen und verletzen sich schwer

Adelmannsfelden / DPA

Zwei Motorradfahrer sind im Ostalbkreis ineinander gefahren und dabei schwer verletzt worden. Die beiden Bekannten fuhren am Samstag hintereinander, als der vorausfahrende 54-Jährige an einer Abzweigung bremste, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Der 56-jährige Motorradfahrer dahinter bemerkte das zu spät und fuhr seitlich auf. Die Männer rutschten mit ihren Motorrädern über die Fahrbahn und kamen abseits der Straße zum Liegen. Sie wurden schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen.

