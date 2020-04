Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Römerstein (Landkreis Reutlingen) gestorben. Er war am Freitag auf der Landesstraße 252 hinter einem anderen Motorradfahrer gefahren, als er in einer unübersichtlichen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Der Mann starb demnach noch an der Unfallstelle. Die L252 war für mehrere Stunden voll gesperrt.