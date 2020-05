Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Montag bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto schwer verletzt worden. Der Mann sei im Landkreis Rastatt in einer Rechtskurve zu Fall gekommen, teilte die Polizei am Montagabend mit. Daraufhin sei er frontal mit einem entgegenkommenden Taxi kollidiert. Schwer verletzt wurde er anschließend in eine Klinik nach Karlsruhe gebracht. Der Taxifahrer und dessen Fahrgast erlitten leichte Verletzungen. Der Motorradfahrer war von Moosbronn (Gaggenau) kommend in Richtung Burbach unterwegs gewesen.