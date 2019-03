Beim Zusammenprall mit einem Lastwagen sind in Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein Motorradfahrer und sein Beifahrer schwer verletzt worden. Der Lastwagenfahrer übersah am Mittwochabend das Motorrad und nahm ihm die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Der 24-jährige Motorradfahrer konnte bei regennasser Fahrbahn seine Maschine nicht mehr bremsen und prallte gegen den Laster. Sein ebenfalls 24 Jahre alter Beifahrer wurde unter den Lastwagen geschleudert, er selbst stürzte auf die Straße. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die L560 blieb in beiden Richtungen für rund vier Stunden lang gesperrt.

Mitteilung der Polizei