Acht Motorradfahrer sind in Lindau auf eine Gruppe Fußgänger losgegangen und haben diese verletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag stiegen die Biker am Samstagabend von ihren Fahrzeugen ab und griffen die fünf Fußgänger an. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatten sich die Fußgänger lautstark über die vorbeifahrenden Motorradfahrer beschwert, wodurch sich diese provoziert fühlten. Drei der Fußgänger seien verletzt worden und mussten ins Krankenhaus. Die Motorradfahrer flüchteten. Nach ihnen wird gefahndet.